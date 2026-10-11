La “zona olvidada” de Asunción: Por qué Nenecho y Luis Bello dejaron sin desagüe a los vecinos del barrio Terminal

Los vecinos del barrio Terminal de Asunción conviven cotidianamente con calles destruidas, acumulación de basura y peligrosos raudales, consecuencia directa de la falta de infraestructura prometida por Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartita). Un desagüe pluvial fue prometido por el ex intendente con parte de los fondos de los bonos G8 (2022). A casi cinco años de aquella emisión de más de G. 360.000 millones, la obra no existe y el dinero tampoco.

Desagüe pluvial en el barrio Terminal: La promesa incumplida de la Municipalidad de Asunción

La presidenta de la comisión vecinal, Mariana Reyes, cuenta que el sumidero actúa “como un colador” que tranca los residuos y provoca que el agua no escurra, inundando por completo el barrio. A pesar de las promesas y de que el dinero para el proyecto existió, los vecinos son conscientes de que la obra nunca estuvo en la intención de las autoridades, ni de la administración de Rodríguez, ni de la de su sucesor, Luis Bello (ANR-cartista).

De este último, cuentan que han recibido la confirmación de que el sumidero “nunca se va a tocar” por falta de recursos. “No es primordial para él ni para nadie. La zona de Terminal no está (bien) evaluada, no es una zona residencial. Nadie va a meter una inversión demasiado grande en esa zona”, lamenta la presidenta de la comisión.

Esta situación de vulnerabilidad extrema afecta directamente la calidad de vida de los residentes, quienes ven depreciarse sus propiedades debido a la falta de inversión estatal. Para los pobladores resulta contradictorio que, mientras son ninguneados por tratarse de una “zona roja”, ninguneada por las sucesivas administraciones municipales, sigan pagando impuestos inmobiliarios seis veces superiores a los que pagan, por ejemplo, los pobladores de la vecina ciudad de Lambaré, a dos cuadras de ahí.

Inundaciones y raudales en la calle Yuasy’y: El peligro de las tormentas en la Terminal

El sumidero gigante ubicado sobre la calle Yuasy’y casi Yvapuru sufre un colapso constante debido al cúmulo masivo de desperdicios que bloquean totalmente el paso del agua proveniente de los alrededores. “Ese sumidero es un colador. Se colocó solamente para no inundar la avenida Fernando de la Mora”, remarcó.

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El enorme caudal arrastrado por el arroyo Ysaty, que cruza por medio del predio de la Estación de Buses de Asunción, agrava la situación y convierte las arterias del barrio en una laguna. “Nosotros cada vez que llueve ya no tenemos salida porque se tranca todo con basura y la Municipalidad viene a limpiar cada una o dos semanas”, critica.

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Durante la tormenta con caída de granizo del sábado anterior, en la víspera de las elecciones, los pobladores vivieron momentos de verdadero terror mientras observaban en directo, a través de sus cámaras de seguridad, el momento en que vehículos fueron arrastrados con violencia y arrojados contra los muros.

Los pobladores manifestaron su temor constante de que el incremento de las precipitaciones vinculadas al fenómeno de El Niño convierta el sitio en escenario de incidentes fatales. La falta de barreras de contención en los cauces hídricos expone trágicamente a los conductores y transeúntes que circulan por las calles inundadas.

Plagas, insalubridad y amparo judicial: La crisis sanitaria que afecta a los vecinos

La acumulación de humedad y residuos genera además una crisis sanitaria, denuncia Reyes. “De ahí salen ratones, vienen cucarachas, se crían mosquitos transmisores del dengue, es una locura. Es un foco de infecciones, un peligro inminente para la salud de todos los vecinos de esta cuadra y de paralelas”, agrega.

Ante la inacción estatal, los vecinos buscan medidas desesperadas para solicitar un amparo ante la Justicia que les permita intervenir y proteger sus hogares, bajo el argumento de proteger su derecho constitucional a un ambiente saludable. Además, contemplan la posibilidad de realizar denuncias ante el Ministerio del Ambiente (Mades), la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía Ambiental. Sin embargo, admiten que la representación legal de un abogado les resultaría imposible.

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La propuesta técnica elaborada por los propios residentes contempla el bloqueo parcial de los orificios del sumidero para evitar la acumulación de residuos y detener el desborde de los raudales y, por ende, mitigar las inundaciones y la salida de plagas.

ABC visitó la zona y constató que los constantes raudales provocaron serios daños a la calle Yuasy’y y sus calles transversales. La calzada registra una pérdida importante de la capa asfáltica, dejando al descubierto el suelo base de tierra y el empedrado erosionado. Se observan múltiples baches de gran profundidad llenos de agua y lodo, además de peligrosos desniveles que provocan serios daños a los vehículos que circulan por la zona.

Escándalo de los bonos G8: El desvío de G. 512.000 millones investigado por la Contraloría

La emisión de los bonos G8 en 2022 por G. 360.000 millones tenía como propósito financiar ocho cuencas pluviales en la capital, de las cuales solo se iniciaron cuatro de forma deficiente:

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Otras cuatro ni siquiera fueron licitadas:

Terminal

Ayala Velázquez

España II y

Universidad Católica

El desvío de los recursos destinados a estas inversiones fue confirmado por un lapidario informe de la Contraloría General de la República (CGR) y documentado profusamente en el informe final de la intervención de la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, a cargo de Carlos Pereira, entre junio y agosto de 2025.

Antes del inicio del proceso de fiscalización de su gestión, Nenecho Rodríguez intentó modificar el plan de inversión original ante la Junta Municipal para eliminar cuencas no iniciadas como la del Terminal e incorporar tramos como Bartolomé de las Casas. La intervención reveló graves irregularidades financieras, tales como sobrecostos, endeudamientos injustificados, perjuicios patrimoniales y errores técnicos en los proyectos previstos.

Renuncia de Nenecho, gestión de Luis Bello y la “herencia” para la nueva intendenta

El reporte del interventor documentó que mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización irregular de una “cuenta única”, la administración de Rodríguez desvió G. 512.000 millones de los bonos G8, dinero que debía ser utilizado exclusivamente para obras, a gastos corrientes, principalmente salario, lo que generó demoras críticas y la paralización absoluta de las obras que habían comenzado.

Ante la inminencia de su destitución, Rodríguez presentó su renuncia en agosto del año pasado. La mayoría oficialista en la Junta Municipal eligió a Luis Bello para completar su mandato. Como concejal y presidente del legislativo municipal, el propio Bello integró la misma mayoría cómplice que avaló la gestión de Rodríguez, aun tras la denuncia de ABC sobre el desvío de los bonos.

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En las internas coloradas, Nenecho intentó, sin éxito, volver a la Junta Municipal como concejal. El oficialismo colorado, también fracasó en la postulación de Camilo Pérez (ANR-cartista), quien fue derrotado por la candidata opositora, Soledad Núñez. Tras su derrota, el propio Pérez admitió haberse visto perjudicado por el impacto del “muy mal trabajo” de ambos intendentes cartistas.

Tras más de un año como intendente, Bello logró un principio de acuerdo con los bonistas para evitar demandas y realizó dos pagos parciales de G. 50.941 millones en julio y G. 22.448 millones en septiembre, la mitad de lo que prometió, mientras siguió acumulando nuevos vencimientos por más de G. 35.733 millones.

Soledad Núñez heredará un asfixiante sobreendeudamiento que incluye cuotas de capital e intereses por más de US$ 212 millones hasta 2031, hipotecando severamente las finanzas públicas de la municipalidad capitalina para los próximos periodos administrativos, incluso hasta 2035.