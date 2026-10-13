Ueno dice que sus depósitos públicos incluyen fondos de binacionales, pero Itaipú sigue sin responder cuánto tiene ahí

Itaipú Binacional sigue sin responder cuánto dinero tiene en Ueno, el banco privado cuyo presidente dijo que sus depósitos públicos incluyen recursos de las binacionales. ABC Color consultó el 6 de octubre pero, seis días después, no recibió respuesta alguna. Por eso remitió un pedido formal de información pública al director general y al Consejo de Administración.

El presidente de Ueno, Juan Gustale, afirmó el jueves 8 de octubre en Radio Ñandutí que el banco maneja más de US$ 800 millones en depósitos públicos. Ante la pregunta del Ing. Pedro Ferreira, exconsejero de Itaipú, indicó que el total incluye “los recursos que eventualmente las binacionales pueden depositar”.

Sobre cuánto corresponde a Itaipú, Gustale dijo que no tenía “ese dato, ni aproximadamente”, incluso cuando se le preguntó si superaba los US$ 200 millones.

ABC consultó a Itaipú por WhatsApp, a través de su superintendente de Comunicación, José Luis Rodríguez Tornaco, pero con destino al director financiero, Rafael Demetrio Lara: cuánto dinero tiene en Ueno, a qué plazos y con qué tasa. Rodríguez Tornaco señaló que remitiría la consulta y que habría un informe tras la reunión del Consejo del 8 de octubre en Hernandarias. Hasta hoy no hubo respuesta.

Lea más: Itaipú dejó de informar en qué bancos guarda su plata, justo cuando su dinero en Paraguay pasó de US$ 57 millones a US$ 537 millones

Un pedido formal al Consejo

Por otra parte, una solicitud de información fue enviada el pasado jueves 8 de este mes, a través de la Defensoría General de Itaipú, que según su página web “sirve como canal de comunicación entre ITAIPU Binacional y el público interno/externo, contribuyendo con la gestión participativa y transparente”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La misiva está dirigida al director general, Justo Aricio Zacarías Irún, y a los consejeros Miguel Báez Reyes, Carlos Fernández Valdovinos, Félix Eladio Sosa Giménez, Claudia Centurión, Rubén Ramírez Lezcano y Roberto Moreno. Invoca la Ley 5282 y el artículo 28 de la Constitución.

ABC pide el listado completo de bancos y entidades donde Itaipú, margen paraguayo, mantuvo o mantiene fondos desde el 1 de enero de 2024. También pide el saldo por entidad al cierre de 2024, de 2025 y a la fecha más reciente, con su evolución mensual o trimestral, además del tipo de instrumento, la moneda, el plazo, la tasa y el rendimiento de cada uno.

Lea más: Ueno maneja más de US$ 800 millones en depósitos públicos: ¿Cuánto es de Itaipú?

La solicitud también requiere la calificación de riesgo de cada entidad, el detalle de los fondos transferidos a la Fundación Parque Tecnológico Itaipu-Paraguay y a otras fundaciones, con la entidad financiera de destino, y las normas internas y resoluciones del Directorio Ejecutivo que autorizaron colocaciones en bancos privados.

Además, pregunta desde cuándo, por qué y por decisión de quién se dejó de detallar los bancos en los estados financieros anuales de la binacional, si el Consejo lo supo y si se prevé volver a hacerlo.

Lo que se sabe y lo que falta

Como publicó ABC este lunes, los estados financieros de Itaipú de 2024 y 2025 dejaron de nombrar los bancos. En 2023 sí figuraban: de los US$ 56,9 millones que la binacional tenía en Paraguay, la mayor parte estaba en Continental, Sudameris, Basa, Itaú y Atlas, y apenas US$ 37.000 en el Banco Nacional de Fomento (BNF). Ueno -por ese entonces- aún no estaba en esa lista.

Lea más: Informe secreto del BCP revela excesos y faltas en Ueno Bank

Al cierre de 2025, los fondos de Itaipú en Paraguay eran de US$ 537,1 millones, sin ninguna entidad nombrada. Sus estados indican que esas colocaciones se hacen en cuentas de ahorro a la vista, con rendimientos mensuales o trimestrales.

Gustale explicó que los saldos de entidades públicas “varían día a día” y que pueden entrar y salir de un día para otro entre US$ 60 y 70 millones.

Los documentos no permiten saber si parte de esos US$ 537,1 millones está en Ueno ni en qué otras entidades. Esa es la información que ABC pidió por escrito. La política declarada de Itaipú es colocar sus recursos preferentemente en instituciones oficiales y exigir la aprobación del Directorio Ejecutivo para los bancos privados, según documentos de entidad.