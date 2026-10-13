Diputados logra agotar su orden del día por novena vez en el año y tras 41 raboneadas

Oficialmente, la Cámara de Diputados sumó su raboneada Nº 41 al ni siquiera arrancar la sesión ordinaria por falta de quórum, aunque luego se “reivindicaron” mínimamente, al agotar su orden del dia de la extraordinaria posterior (recién por 9ª vez en todo el año), donde no trataron prácticamente temas relevantes.

Para empezar, postergaron los temas más controvertidos, como ser 1) el proyecto de ley que pretende establecer el “programa de trabajo penitenciario autogestionado”; 2) el que pretende garantizar el cobro a víctimas de la Dictadura de Alfredo Stroessner, y 3) el que dispone la “suspensión temporal de la cobertura de vacancias y de la creación de nuevos cargos en el sector público y establece excepciones para servicios públicos esenciales por 24 meses”.

Aumento de penas por “denuncia falsa” quedó sancionado

Sin mayor debate y en base únicamente en el dictamen de la Comisión de Legislación, presidida por el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA, Nuevo Liberalismo), la Cámara de Diputados se allanó a las reformas del Senado y sancionó el proyecto de ley que aumenta hasta 6 años las penas por “denuncia falsa” (Art. 289 del Código Penal).

Este proyecto había generado controversia en su primera vuelta, porque podría desalentar las denuncias en casos como los de violencia contra la mujer, pero en esta vuelta, ni siquiera se debatió y se sancionó en menos de un par de minutos.

Además del aumento de penas, se ratifica la imposición de la figura de la “composición prevista en el artículo 59 de este Código (penal)”, es decir, además de penas de cárcel para el denunciado, se prevé una compensación económica para quien sea declarada víctima de “denuncia falsa”.

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Declaran en emergencia tramo entre Luque y Limpio

Como primer punto, se dio media sanción al proyecto de ley “que declara en estado de emergencia vial la avenida Tsunesaburō Makiguchi que une las ciudades de Luque y Limpio, departamento Central”, tras la oposición del líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Miguel del Puerto, que finalmente reculó en su intención de postergar el tratamiento.

El diputado proyectista Pedro Gómez (PLRA, Nuevo Liberalismo) imploró la aprobación del proyecto, exponiendo las imágenes del estado deplorable del tramo, y le recordó a Del Puerto que ya pasaron las municipales como para pretender trancar proyectos que beneficien a una administración liberal como la de Limpio.

Del Puerto insistió en que supuestamente quería corroborar que la situación expuesta era real, ante lo cual la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) le dijo que ya lo hicieron en la Comisión de Presupuesto, que dictaminó a favor y que bastaba con que tomara su vehículo y recorra unos pocos kilómetros hasta el sitio.

Finalmente Del Puerto cedió y se dio la aprobación, con lo que pasa al Senado para su segundo trámite.

Día del Torín depende de Peña

Por otra parte, también se sancionó en su versión Senado el proyecto de ley “que declara patrimonio tradicional y cultural del paraguay, a la corrida de toros (Torín)”, con lo que ya dependerá del presidente de la República, Santiago Peña su promulgación o veto.

Luego de una controversia por la posible promoción del maltrato animal por la práctica del torín, que en nuestro país no guarda relación con el sacrificio del animal, sino simplemente con esquivarlo, se aceptó la versión del Senado.

Diputados, en segunda vuelta habían cambiado totalmente la iniciativa para evitar el conflicto con grupos “animaleros”, declarando de interés cultural a “los festejos populares de las fiestas patronales de cada municipio”, pero finalmente se allanaron a la versión Senado.

Enterraron “interna cartista” con Hambre Cero

También, de mero trámite dieron punto final para enterrar definitivamente el proyecto de ley que originalmente -por iniciativa del senador cartista Silvio “Beto” Ovelar- buscaba castigar a la gobernadora de Concepción, Liz Meza y al de Alto Paraná, César “Landy” Torres (ambos cartistas) quitándoles el manejo de millonarios fondos del programa de alimentación escolar Hambre Cero.

Diputados aceptó el veto del Ejecutivo al “proyecto de Ley Nº 7678/2026, que modifica el artículo 9° de la Ley N° 7264/2024 “que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar (Hambre Cero)”, que en realidad ya tenía su certificado de defunción de todos modos.

Esto, ya que el proyecto sancionado no cambiaba nada la ley vigente y para más, el Senado ya había aceptado previamente el veto, por lo que por más que haya habido disidencia de Diputados, el proyecto estaba condenado al muere.