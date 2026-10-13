Nakayama tacha de “estupidez” dichos de Prieto: “Paraguay no es Ciudad del Este”

El senador Eduardo Nakayama salió al paso de las declaraciones del líder del Movimiento “Yo Creo”, Miguel Prieto, y dejó en claro que su carrera electoral de cara al 2028 sigue firme, con la mirada puesta en la conformación de alianzas.

Ante las especulaciones sobre el supuesto aislamiento político del PLRA, el legislador descartó esa posibilidad y recordó la sólida tradición de concertación que caracteriza a la nucleación.

Lea más: Ever Villalba cuestiona a Miguel Prieto por decir que un liberal no puede atraer votos colorados

“De hecho, vamos a ir por una alianza; nosotros en ningún momento dijimos que vamos a cortarnos solos. El Partido Liberal ha mostrado su vocación aliancista desde siempre y lo ha hecho nuevamente en las últimas elecciones municipales donde 24 de las 30 y pico alianzas que fueron concretadas fueron encabezadas por un liberal”, expresó.

En esta línea, aseguró que es clave que el Partido Liberal logre un consenso interno para definir a sus precandidatos de cara a la Presidencia de la República.

Nakayama califica de “estupidez” los dichos de Prieto

Por otro lado, el senador Eduardo Nakayama abordó las críticas de Prieto sobre la supuesta incapacidad del PLRA para captar votos colorados. El senador tildó los dichos del exintendente de Ciudad del Este como un completo despropósito para la oposición.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: El PLRA está de pie, pero debe corregir errores para el 2028, dice su presidente

En este sentido, cuestionó la expresión del líder de “Yo Creo” y sugirió que sus afirmaciones responden a declaraciones apresuradas que solo dañan el diálogo constructivo.

“No es prematuro, es una estupidez. O sea, él puede decir eso antes, después, cuando quiera y siempre va a ser una estupidez, ¿por qué? Porque la estupidez... no sé si es que su lengua es más veloz que su mente, ¿verdad? Entonces, dice las cosas antes de pensar, pero es su opinión”, criticó.

“Paraguay no es Ciudad del Este”: el mensaje de Nakayama a Prieto

Asimismo, Nakayama le mandó un mensaje a Prieto, advirtiéndole que la dinámica política de Ciudad del Este no refleja el mapa completo de la República ni cómo se mueven las fuerzas a nivel nacional.

“Él tiene que pisar tierra, tiene que darse cuenta que Paraguay no es Ciudad del Este, ¿verdad? Y a partir de allí empezamos a hablar y construir entre todos, sobre todo dándole el peso que el Partido Liberal tiene. El Partido Liberal no solamente es un partido centenario, sino es la columna vertebral de la oposición”, advirtió.

El senador remarcó que el partido tiene historia y presencia en todo el país, por lo que es la pieza fundamental de cualquier oposición que quiera ganar de verdad. Ignorar esa fuerza, según dijo, es un grave error.

División en HC favorece: pero la unidad en la oposición es el desafío, afirma Nakayama

Por último, el legislador reflexionó sobre la crisis del oficialismo y reconoció que las peleas en la ANR benefician indirectamente a la oposición. Sin embargo, advirtió que esa ventaja no sirve de nada si no se ordenan primero en casa.

“Por supuesto, evidentemente hay una pelea generalizada entre ellos y cuando hay alboroto en el otro lugar lógicamente a nosotros también nos favorece, pero si nosotros no logramos estabilizar el estanque tampoco vamos a tener buenos resultados porque a nosotros para nosotros ponernos de acuerdo es mucho más difícil que el Partido Colorado”, aseveró.

Lea más: Miguel Prieto asegura que colorados votarán por él en 2028 aunque hoy elijan intendentes de la ANR

Finalmente, cerró con un llamado a la cordura dirigido a todo el arco opositor, pidiendo dejar de lado los ataques y priorizar el diálogo:

“Entonces yo insto a todos los actores políticos tanto del Partido Liberal como de la oposición a que bajemos un poco los decibeles, vamos a poner la pelota en el piso, cada uno tiene que hacer su campaña, eso me parece absolutamente lícito, pero no realizando este tipo de ensayos que son ofensivos para el Partido Liberal y sobre todo para los liberales”, sentenció.