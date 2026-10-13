Juventud de ANR rechaza “dedazo” a Baruja y exige plenaria para elegir a precandidato

El presidente de la Comisión de la Juventud de la ANR, José Luis Rodríguez Robertti, manifestó la absoluta sorpresa que causó, tanto para los colorados como no colorados, la retirada del respaldo al vicepresidente Pedro Alliana como precandidato presidencial para las elecciones del 2028.

“Nos ha sorprendido de sobremanera esta situación del cambio de la chapa del movimiento hegemónico del Partido Colorado. Realmente hay mucha incertidumbre porque los jóvenes no estamos entendiendo qué es lo que pasa”, reconoció el dirigente en conversación con la 730 AM.

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Asimismo, agregó que la Comisión convoca de manera urgente a una sesión virtual con los miembros de la comisión juvenil para fijar una postura institucional sobre el conflicto.

Reclama plenaria democrática y rechaza ser simples “repartidores de volantes”

Rodríguez Robertti sostuvo que la conducción de Honor Colorado debe llamar a una plenaria movimentista donde las decisiones no bajen desde la cúpula, sino que se resuelvan por mayoría mediante un debate abierto. En ese sentido, rechaza que la elección del precandidato sea por imposición.

“Soy una persona democrática y queremos que se decida a través de la mayoría, que se nos tenga en cuenta. Que nuestra voz sirva y no sea solo para salir a entregar panfletos, sino para ser parte de las decisiones de quiénes van a conformar la chapa”, cuestionó, aludiendo a la posibilidad de que el oficialismo termine fragmentado en dos candidaturas paralelas: la de Pedro Alliana por un sector y la de Juan Carlos Baruja por el cartismo duro.

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El referente juvenil remarcó que esta tensión resulta peligrosa para el segmento joven de la ANR, un sector que viene de lograr resultados electorales destacados en las recientes municipales con el ingreso de nuevos ediles en Asunción y varios distritos del interior.

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“Vemos que en el sector de los más grandes se están peleando y eso es perjudicial para el país. Nosotros tenemos la visión de que el Partido Colorado debe estar unido para que el país esté bien; cuando hay división y confrontación dentro mismo del partido, se genera una inestabilidad política y económica que le perjudica a todos los paraguayos”, expresó.

La lección de Asunción y el riesgo de una ruptura irreversible

Analizando la coyuntura que dejaron las últimas elecciones, Rodríguez mencionó que la falta de una unidad genuina en las bases ya pasó factura en la capital, donde a pesar del caudal de votos obtenido para la lista de concejales, no alcanzó para retener la Intendencia de Asunción.

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Para el titular de la Juventud colorada, insistir en las imposiciones unilaterales desde la cúpula partidaria solo profundizará el desencanto de los electores y terminará pasando una factura muy alta al modelo en los comicios generales del 2028.

Frente al panorama de confrontación, la agrupación juvenil mantendrá una serie de reuniones de evaluación para exigir que el presidente del partido y los principales referentes frenen la escalada de agresiones internas y respeten los cauces institucionales.