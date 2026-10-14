Honor Colorado: reunión de anoche no fue para apoyar a Alliana, dice Aguilera

De acuerdo con Alejandro Aguilera, la convocatoria se organizó inicialmente durante la reunión de bancada del pasado lunes para despedir al diputado Sebastián “Cheva” Remesowski, quien renunció a su banca en la Cámara Baja tras ser electo intendente de Encarnación.

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“Fue una cena de despedida al colega Cheva Remesowski, electo intendente de Encarnación, que está renunciando ya a la Cámara de Diputados. De hecho, él mismo invitó al presidente de la República, solo que coincidió con los hechos de público conocimiento que sucedieron ayer y se interpretó que la reunión tuvo tinte de apoyo político, pero fue una reunión social”, insistió.

No hubo doble intención

Ante las críticas del también diputado Yamil Esgaib sobre supuesta falta de información o manipulación sobre la presencia presidencial, Aguilera restó dramatismo a la situación y señaló que “la invitación fue clarísima” a través del chat del grupo que tiene la bancada y que las interpretaciones respondieron a la lectura de los medios o redes sociales.

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“Nosotros no podemos controlar lo que los periodistas interpreten”, se desmarcó Aguillera y comentó que durante el encuentro, Santiago Peña simplemente compartió anécdotas y escuchó agradecimientos vinculados a la gestión de Remesowski en el Parlamento.

El trasfondo de la ruptura

Consultado sobre las verdaderas causas de la división en el movimiento Honor Colorado, Aguilera reconoció que el punto de quiebre giró en torno a las candidaturas presidenciales y la conformación de la chapa. “Sabíamos que había una corriente liderada por el presidente del partido (Horacio Cartes) que sugería el nombre del ministro (Juan Carlos Baruja), y otro sector muy importante dentro del movimiento Honor Colorado que proponía o propone a Raúl Latorre o a César Sosa para acompañar a Pedro Alliana”, detalló el diputado.

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Para Aguilera, la falta de consenso en este punto desencadenó la actual ruptura. No obstante, ratificó la postura de su equipo. “Nosotros tenemos nuestro compromiso con Pedro Alliana desde el principio, él es nuestro candidato a presidente, eso no ha variado”, ratificó.

Asimismo, el parlamentario se inclinó por potenciar figuras emergentes para la vicepresidencia. “Ojalá que Pedro Alliana elija o a un gobernador, que en este caso nosotros estamos acompañando a César Sosa, o en todo caso al presidente de la Cámara de Diputados (Raúl Latorre)”, afirmó.

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¿Cómo queda la gobernabilidad?

Finalmente, sobre el impacto que esta fractura podría tener en el Congreso y la mayoría cartista, Aguilera se mostró confiado en mantener el respaldo institucional. “Yo creo que el presidente va a tener mayoría en ambas cámaras”, afirmó.

Descartó que la bancada oficialista sufra un colapso definitivo y recordando que los proyectos relevantes del Ejecutivo históricamente se aprobaron construyendo consensos amplios, incluso con sectores de la oposición.