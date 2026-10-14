Leite respalda a Cartes: “El gran elector dentro del Partido Colorado sigue siendo él”

El escenario político del oficialismo atraviesa un temblor tras la decisión de Horacio Cartes de oficializar a Juan Carlos Baruja como su candidato presidencial, desplazando a Pedro Alliana y desatando movimientos dentro del Partido Colorado.

En medio de esta reestructuración, el senador Gustavo Leite se pronunció sobre el panorama político y ratificó su lealtad irrestricta al expresidente de la República.

Al ser consultado sobre el giro en la chapa y la decisión del líder de Honor Colorado, Leite mantuvo una postura distante sobre las negociaciones internas, aunque firme sobre su alineamiento. “Es una decisión del líder del movimiento y es muy nueva la decisión. Nos enteramos todos por el propio Alliana”, señaló.

Ante las especulaciones de que su nombre podría sonar como posible compañero de dupla de Baruja, remarcó: “A mí el presidente Cartes no me habló nada, o sea que no hay nada. Mientras el presidente Cartes no me hable, no hay nada. Todos saben que yo estoy a su lado y voy a seguir a su lado”.

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La brecha abierta tras el alineamiento de varios gobernadores y diputados con Pedro Alliana reflotó la discusión sobre la existencia de una corriente propia liderada por el presidente de la República, Santiago Peña. Para el legislador, las reacciones recientes confirman un escenario que él ya venía advirtiendo.

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“Santi tiene todo el derecho legítimo de armar su peñismo. Yo creo que las fotos de ayer confirman lo que dije hace 45 días: ‘Yo soy cartista y no soy peñista’. Y me preguntaban: ‘¿Pero hay un peñismo?’. Y bueno, yo sí creo que hay, y lo que confirman las acciones de ayer es que sí había”, expresó.

Frente a los cuestionamientos vertidos por el entorno de Alliana de una supuesta influencia sobre el presidente de la ANR, el parlamentario salió al paso de forma tajante: “¿Usted cree que unos cuantos mordedores pueden influenciar en la cabeza de un tipo con la experiencia de Horacio Cartes? Eso es hacerle de menos a Horacio Cartes. Horacio Cartes no come vidrio”.

Asimismo, minimizó la crisis sosteniendo que el peso electoral sigue concentrado en el titular de la ANR. “El gran elector dentro del Partido Colorado por lejos sigue siendo Horacio Cartes hoy (...). Yo creo que lo que no perdió es el cariño de la gente. El liderazgo vos podés tener o no, lo que vos no podés comprar es el cariño de la gente”.

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Respecto a las dinámicas del movimiento Honor Colorado y a las críticas surgidas de la dirigencia en las últimas horas, Leite fue tajante al señalar que los liderazgos se definen por la visión de sus conductores.

“Los líderes de movimiento tienen la virtud de ver más allá, de entender qué es lo que necesita la gente en ese momento y qué mensaje necesita con su candidato. Y, bueno, evidentemente Cartes vio que Alliana no era el que nos tenía que representar ya a partir de este momento y tomó la decisión”.

Se vota por miedo o por esperanza

Al evaluar las proyecciones electorales del oficialismo frente a la fractura interna, el senador Gustavo Leite aseguró que la estrategia debe centrarse en conectar positivamente con la dirigencia, posicionando al titular de la ANR como la figura clave para lograrlo.

“En política se vota por esperanza o por miedo. Nosotros no queremos hacer una campaña de miedo, nosotros queremos hacer una campaña de esperanza”, afirmó.

En ese sentido, el legislador remarcó que cualquier proyecto triunfador dentro de la ANR pasa inevitablemente por la figura de su líder: “¿Qué chance tenés de generar esperanza en el Partido Colorado sin el concurso de Horacio Cartes? Yo creo que cuantos más movimientos internos haya, más fuerte va a ser el partido. Ahora, yo sí creo que generar esperanza va a ser más fácil al lado de Horacio Cartes”.