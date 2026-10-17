Proyectan modificar tasa del Impuesto a la Renta Empresarial

Se trata de un proyecto de ley que modifica el artículo 21 de la Ley N.º 6380/2019, de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional, y establece la afectación de la recaudación adicional provenientes del sector financiero para medicamentos y protección social.

Según el documento se propone instrumentar la medida mediante la modificación de la tasa del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) prevista en el artículo 21 de la Ley N.º 6380/2019, evitando la creación de un gravamen autónomo sobre el mismo hecho imponible.

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Según el senador Líder Amarilla se considerará recaudación incremental la diferencia atribuible a la aplicación de la tasa del 15% en comparación con la tasa general del 10%, calculada sobre la misma base imponible y conforme a la metodología técnica y contable que establezca la reglamentación.

Se estipula que la recaudación sería distribuida en un 60% para la adquisición de medicamentos, insumos médicos esenciales y productos sanitarios destinados al sistema público de salud; y 30% para contribuir al financiamiento de la pensión universal para las personas adultas mayores.

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Dicho proyecto de ley comprometerá a los bancos y las demás entidades financieras sujetas a la regulación y supervisión del Banco Central del Paraguay (BCP). También estarán incluidas las sucursales de entidades extranjeras que operen legalmente en el país.

El senador Amarilla propone además blindar los recursos para evitar que sean utilizados para consultorías o pago de salarios.

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“Los recursos afectados por esta ley no podrán destinarse a remuneraciones, consultorías, publicidad institucional, adquisición de vehículos, obras o gastos administrativos ajenos a las finalidades expresamente previstas”, dice parte de la iniciativa parlamentaria.

El documento ingresó de manera formal el pasado miércoles a la Cámara Alta y fue girado a las comisiones asesoras para su tratamiento previo.