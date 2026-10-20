Zacarías Irún culpa a José Ortiz de la catastrófica derrota en CDE y le pide que “se vaya a plantar tabaco”

El senador Javier Zacarías Irún volvió a cuestionar duramente al empresario tabacalero José Ortiz, a quien responsabilizó de la división del Partido Colorado en Alto Paraná y de la derrota electoral de la ANR en Ciudad del Este. El legislador le pidió que se dedique a plantar tabaco y deje de inmiscuirse en la política.

“José Ortiz debe dedicarse a plantar tabaco. Ese es su rol, eso es lo que él sabe hacer, vender cigarrillos, comercializar cigarrillos. De política no entiende absolutamente nada, entonces la política tiene que dejarla a los políticos”, manifestó.

Zacarías Irún sostuvo que Ortiz actuó como vocero de Rigo Chamorro, candidato colorado a la Intendencia de Ciudad del Este, y que recorrió medios de comunicación para respaldar su candidatura. Sin embargo, afirmó que el resultado fue una derrota histórica para el partido.

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“José Ortiz destruyó el coloradismo en Alto Paraná. Nos hizo pelear a todos, y andar mal, evitó el diálogo, la concertación en Alto Paraná y en Ciudad del Este”, expresó.

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El senador atribuyó el resultado electoral al liderazgo de Ortiz y del gobernador de Alto Paraná, Landy Torres. Según dijo, ambos contribuyeron a desunir al Partido Colorado en la zona.

Incluso, señaló que le resultaría conveniente que Ortiz asumiera eventualmente la jefatura de campaña de sus adversarios políticos en Ciudad del Este o Alto Paraná, porque considera que su intervención perjudicó al candidato colorado.

Zacarías Irún anuncia respaldo a Pedro Alliana

En medio del reacomodo de fuerzas dentro del cartismo, Zacarías Irún ratificó que su equipo político continuará respaldando la candidatura presidencial de Pedro Alliana para las elecciones de 2028.

El legislador argumentó que la postulación fue definida en una convención del movimiento Honor Colorado y sostuvo que, si se pretende reemplazar al candidato, corresponde convocar a otra convención para tomar esa decisión. “Nosotros continuamos y seguimos en la misma línea que se ha decidido en una convención”, afirmó.

También defendió que Alliana tenga la libertad de elegir a su compañero de fórmula para la Vicepresidencia de la República. Consideró que sería una “torpeza política” imponerle un nombre o amenazar con abandonar el equipo si no se elige a una persona de determinado sector.

“La prioridad número uno es la victoria del candidato a presidente”, sostuvo.

Cartes será garante de transparencia, según Zacarías Irún

Consultado sobre la decisión de Horacio Cartes de no presentar una candidatura propia para las internas presidenciales coloradas, Zacarías Irún rechazó que el titular de la ANR se haya jubilado políticamente.

Por el contrario, destacó que Cartes permanecerá al frente del Partido Colorado durante las internas y consideró que eso permitirá garantizar la independencia de los órganos partidarios y la transparencia del proceso electoral.

“Se va a mantener como un juez independiente, que es lo que debe ser y debió ser siempre un presidente de las partidarias”, manifestó.

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El senador calificó la decisión como una muestra de “patriotismo” y “coloradismo” y sostuvo que Cartes será un garante de transparencia y democracia para los distintos movimientos internos.

“Hoy vamos a tener un presidente del Partido Colorado que nos va a mirar a todos, va a dar garantías a todos los movimientos internos del partido para que se puedan tener unas elecciones absolutamente transparentes”, afirmó.

Zacarías Irún también expresó que espera que, una vez concluidas las internas, los sectores colorados puedan reunificarse para competir en las elecciones generales de 2028.

Cuestiona el encuentro de Cartes con Mario Abdo Benítez

Por otra parte, el senador reconoció que no le gustó el encuentro de Cartes con el expresidente Mario Abdo Benítez, aunque manifestó que está a favor del diálogo, el consenso y la unidad política.

Zacarías Irún señaló que considera necesario mantener cierta distancia de personas que, según dijo, le causaron daños personales, familiares y económicos. No obstante, descartó que Cartes pueda ser manejado por terceros y sostuvo que el presidente de la ANR escucha distintas opiniones antes de tomar sus propias decisiones.