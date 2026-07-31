José Ortiz, la mano derecha de Cartes, veta al clan Zacarías en la campaña en Ciudad del Este

José Ortiz, gerente de Tabacalera del Este (Tabesa) y de otras empresas afincadas, sobre todo en el departamento de Alto Paraná, apoya la candidatura de Rigoberto Chamorro (ANR) a la Intendencia de Ciudad del Este. Es con miras a las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre próximo.

Ortiz respalda públicamente a Chamorro, quien es apadrinado por el gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres (ANR-HC). Chamorro, también empresario en la zona de Ciudad del Este, derrotó en las internas municipales del 7 de junio pasado al entonces precandidato Magno Álvarez, quien tenía el respaldo del clan Zacarías, integrado por el director paraguayo de Itaipú, Justo “Lucho” Zacarías Irún, su esposa, la diputada Rocío Abed; y el senador colorado cartista Javier Zacarías Irún.

La esposa de este último, es la exintendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, destituida del cargo por la Cámara de Diputados en el 2019, tras una intervención del Poder Ejecutivo que encontró presuntas innumerables irregularidades en la administración esteña.

En una entrevista a radio Concierto, el empresario José Ortiz, y cercano colaborador del expresidente de la República y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes, dejó en claro que ningún integrante del clan Zacarías formará parte de la campaña de Chamorro ni de una eventual administración de la ANR.

Ortiz manifestó que el mensaje de la ciudadanía es contundente. Dijo que el proyecto Chamorro no incluye a la familia Zacarías porque “la ciudadanía está harta de ellos”.

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“Hay un rechazo y la gente te dice: ‘vamos a estar contigo, siempre y cuando ellos no sean parte’. Eso fue un compromiso de campaña, que los Zacarías no van a ser parte de esta administración y no van a estar en esta campaña”, expresó el empresario tabacalero.

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Ortiz aseguró que el pueblo de Ciudad del Este rechaza a la familia Zacarías por el daño que, a su juicio, causó a la capital de Alto Paraná: “Nosotros tenemos la libertad de hacer una campaña de esta manera, donde le decimos a la familia Zacarías que el pueblo de Ciudad del Este les rechaza, ustedes hacen daño, entonces de esta administración y de esta campaña no van a ser parte. Entonces, te puedo ratificar y firmar que ellos no van a ser parte ni de la campaña, ni de la administración de la candidatura de Chamorro”, aseveró Ortiz.

El empresario también señaló que el proyecto Chamorro apunta a que todo lo recaudado en la Municipalidad de Ciudad del Este se destine al beneficio de los contribuyentes y habitantes, sin la participación de la mencionada familia.

Chamorro enfrentará al candidato a intendente Daniel Pereira Mujica, del Partido YoCreo, quien tiene el respaldo del exjefe municipal Miguel Prieto, destituido por el cartismo a mediados del año pasado en la Cámara de Diputados, tras un informe de intervención del Ejecutivo.

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Ortiz: “El extraño de pelo largo”

El entonces vicepresidente de la República, actual senador colorado disidente Juan Afara, puso el monte de “el extraño de pelo largo” a José Ortiz. El empresario integra el círculo de máxima confianza del expresidente Horacio Cartes, desde hace más de tres décadas, cuándo el líder de Honor Colorado, se afianzaba en la construcción de imperio empresarial.

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En el recordado y aciago marzo de 2017, cuándo el entonces presidente Cartes intentó atropellar la Constitución en busca de una ilegal reelección, un cruce de llamadas supuestamente salpicó a Ortiz, dando órdenes a la Policía Nacional. La Fiscalía concluyó que esas conversaciones fueron solo morbo de la ciudadanía.

Cartes recibió al clan Zacarías

Esta semana, el expresidente Cartes recibió a la familia Zacarías en su residencia en Asunción. El director de Itaipú, Justo Zacarías, posteó en redes sociales que conversaron con el líder de Honor Colorado “sobre el momento que vive nuestro Partido Colorado y la importancia de seguir fortaleciendo la unidad, el diálogo y el trabajo”.