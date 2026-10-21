Ayolenses ya se resignan a una navidad bajo agua pero al menos quieren ley para defensa costera

“Lastimosamente no vamos a tener nuestra Navidad tranquila”, dijo resignada una pobladora de Ayolas durante la reunión realizada el pasado lunes, mientras otros habitantes de la ciudad reclamaron por el histórico abandono del que son víctimas, en una zona donde solo se acuerdan de ella en situaciones como la de ahora, de crecida. Ante esto, se vuelve a plantear una defensa costera.

Ante esto, el presidente de la Comisión de Entes Binacionales, Mauricio Espínola (ANR, Añetete) junto a otros colegas, presentó, buscando una solución definitiva, el proyecto de ley “que declara de utilidad pública y expropia a favor del Estado Paraguayo - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), varios inmuebles y mejoras, afectados a obras de infraestructura (construcción de la Defensa Costera de la ciudad de Ayolas)”.

Si bien el proyecto de ley aún no contempla el financiamiento de las obras, pretende forzar al menos un avance con la expropiación de terrenos, atendiendo, a que el agobio para los pobladores es una situación recurrente.

Además de Espínola, el proyecto fue firmado por sus colegas Arnaldo Valdez (PLRA, Frente Radical), Carlos Pereira Rieve (PLRA, Nuevo Liberalismo), Benjamin Cantero (ANR, oficialista) y Carlos Arrechea (ANR, oficialista).

“Ayolas no puede seguir esperando”, dijo Espínola, quien sostuvo: “Mediante una mesa de trabajo histórica, escuchamos a todos los sectores y avanzamos hacia una respuesta concreta con la presentación del proyecto de ley de expropiación para hacer realidad la defensa costera”.

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Mediante moción de preferencia, solicitó que este proyecto sea tratado ya el martes, y esperan que las expropiaciones sean el puntapié para lograr el financiamiento del proyecto, para cuyo desarrollo se requerirían unos US$ 120 millones, aunque este está sujeto a modificaciones,

“Detrás de cada gestión hay familias que viven con angustia ante cada crecida del río Paraná, hogares amenazados y años de incertidumbre”, insistió Espínola, que acotó que actualmente hay unas 2000 familias damnificadas por las crecidas.

En paralelo al tratamiento de este proyecto, fueron buscando una fuente de financiamiento con el MOPC y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), pero estos no dieron una respuesta alentadora.