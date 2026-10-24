Quiebre del cartismo: senador Barrios afirma que Cartes busca “calmar tensiones”

“Está en el espíritu de Horacio unir a todas las fuerzas”, expresó el senador Antonio Barrios (ANR-HC), al aludir a la reunión pendiente que convocó en su momento el expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes, con exmandatarios, como Mario Abdo Benítez y Nicanor Duarte Frutos.

El miércoles 14 de octubre, en plena crisis en el oficialismo colorado, Horacio Cartes se reunió con Mario Abdo Benítez, causando sorpresa a propios y extraños, tras varios años de distanciamientos. El tema de la conversación, según se informó, giró en torno a la situación de la ANR, el caso del Banco Central del Paraguay y los cuestionamientos de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) respecto a operaciones del banco Ueno, vinculado en su momento al presidente Santiago Peña.

Barrios indicó que está en los planes del expresidente Cartes, convocar a los distintos sectores de la agrupación política, incluidos los expresidentes de la República, con el objetivo de fortalecer la unidad partidaria.

En entrevista con la radio 1020 AM, Barrios señaló que la intención de Cartes es reunir a todas las fuerzas coloradas, pero aclaró que todavía no existe una fecha definida para el encuentro.

El legislador y médico personal del expresidente Cartes recordó que una de las principales dificultades que enfrentó el Partido Colorado en las recientes elecciones municipales fue la pérdida de votos colorados que terminaron favoreciendo a otras candidaturas.

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“La prueba o el dolor más importante que tuvimos en estas elecciones fue acá, donde perdimos con votos de propios colorados. Eso ocurrió acá en la Intendencia. No queremos que eso vuelva a ocurrir”, manifestó, al insistir en la necesidad de convocar a todos los sectores y permitir que los aspirantes compitan para elegir a los mejores candidatos.

Señaló, además, que una vez definido el resultado de las internas, los colorados deben comprometerse a trabajar juntos. El objetivo es evitar nuevas divisiones que puedan debilitar las posibilidades electorales de la ANR, expresó el parlamentario colorado.

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Quiebre de Honor Colorado

El líder de Honor Colorado de este sector y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, anunció el domingo último, mediante un comunicado, que no presentará candidaturas partidarias y nacionales de cara a las elecciones del 2028.

Una de las causas de la desintegración de Honor Colorado fue la falta de acuerdo en torno a la chapa presidencial oficialista. El vicepresidente Alliana fue desplazado como el candidato presidencial de Honor Colorado, ante la negativa de este a aceptar como dupla al actual ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja.

Sin embargo, Baruja, también con un comunicado, rechazó no solo la nominación de Cartes a la Presidencia, sino también el cargo de vicepresidente. Expresó que ambos cargos no están en su interés.

Los anuncios causaron un temblor político en las filas del oficialismo en la ANR. El presidente Santiago Peña y Alliana se vieron obligados a crear un nuevo movimiento y buscar al compañero de chapa presidencial.

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“Bajar las tensiones internas”

Consultado sobre el comunicado emitido por Cartes en medio de las tensiones internas, sin la presencia del presidente Santiago Peña ni del vicepresidente Pedro Alliana, Barrios dijo que el mensaje apuntó a reducir las confrontaciones y recuperar la calma dentro del partido.

“Más que ponernos decibeles, miremos al partido, que vuelva la calma dentro del partido y después volvamos a analizar todo de nuevo, porque nuestro objetivo es que el Partido Colorado siga siendo gobierno en el 2028”, sostuvo.

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Barrios evitó adelantar cuándo se concretará la convocatoria a los expresidentes y explicó que Cartes también está retomando sus actividades empresariales y deportivas. Apuntó el titular de la ANR volvió recientemente a involucrarse en una de sus empresas, después de dos años.