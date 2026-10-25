Declaración de emergencia y proyectos por crecidas “inundan” el orden del día en Diputados

La Cámara Baja se reunirá desde las 09:00 en sesión ordinaria para estudiar los puntos establecidos en su agenda legislativa.

En el cuarto punto del orden del día figura el proyecto de ley “Que declara en situación de emergencia al departamento de Alto Paraguay a consecuencia de las grandes lluvias”. Esta iniciativa, impulsada por el diputado José Adorno (ANR), ya había sido rechazada por la Cámara de Senadores.

Se prevé que la Cámara Baja ratifique el rechazo por considerarla una propuesta extemporánea, dado que obtuvo media sanción en abril pasado —hace ya seis meses— en beneficio de comunidades severamente golpeadas como Toro Pampa, María Auxiliadora, Bahía Negra y Fuerte Olimpo.

¿Por qué peligra la producción agrícola en el departamento de San Pedro?

En otro de los puntos centrales se analizará el proyecto de ley “Que declara en situación de emergencia al departamento de San Pedro”, presentado recientemente por el diputado oficialista Leonardo Saiz.

En la exposición de motivos, el proyectista advierte que las inundaciones severas provocan la pérdida de cultivos y dañan la cadena productiva local. Esto no solo pone en riesgo los ingresos inmediatos de los labriegos, sino también el rendimiento previsto para los próximos ciclos agrícolas de la zona.

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¿Cómo afectaron las crecidas del río Paraná a más de 1.000 familias en Ayolas?

Asimismo, los legisladores debatirán el proyecto de ley que expropia varios inmuebles para dar paso al plan de construcción de la defensa costera de la ciudad de Ayolas, una solicitud formalizada por el diputado colorado disidente Mauricio Espínola tras una masiva audiencia pública.

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Las inundaciones recientes obligaron a reubicar a más de 1.000 familias, evidenciando la vulnerabilidad histórica de los pobladores ribereños. Durante la audiencia en el Parlamento, vecinos de la zona relataron el drama humanitario que atraviesan y expresaron su escepticismo sobre la posibilidad de recibir alivio antes de las festividades de Navidad.

¿Qué prometieron los gobiernos sobre la Franja Costera de Ayolas y por qué sigue sin cumplirse?

Los sucesivos gobiernos de Horacio Cartes, Mario Abdo Benítez y Santiago Peña han incumplido sistemáticamente las promesas realizadas a los habitantes de Ayolas sobre la construcción de una franja costera definitiva que proteja a la ciudad de las crecidas del río Paraná.

Ante este escenario de desatención histórica, el vicepresidente Pedro Alliana anunció que planteará al presidente Santiago Peña la posibilidad de impulsar la obra utilizando a las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá como fuentes de financiamiento. Sin embargo, el anuncio oficial continúa sin contemplar plazos concretos para el inicio de los trabajos.