Wiens pide expulsar a Zenaida Delgado y Varela advierte que el caso será una prueba para el neopeñismo

El escándalo por las denuncias de supuestos cobros irregulares a funcionarios del Senado suma presión política sobre la senadora Zenaida Delgado. El precandidato presidencial de Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, pidió a los legisladores de su sector impulsar la pérdida de investidura de la parlamentaria, mientras que Mario Varela y Blanca Ovelar adelantaron que acompañarán la iniciativa.

“Las denuncias contra la senadora Zenaida Delgado son gravísimas y avergüenzan al Senado. Pido a los senadores de Colorado Añetete que impulsen el proceso de pérdida de investidura”, escribió Wiens en su cuenta de X.

El pronunciamiento se produjo tras la publicación de denuncias que atribuyen a Delgado un supuesto esquema de cobros mensuales a funcionarios a su cargo y pedidos de dinero a cambio de nombramientos permanentes. La legisladora rechazó las acusaciones y anunció acciones legales.

Mario Varela y Blanca Ovelar acompañarán la pérdida de investidura

El senador Mario Varela (ANR-Añetete) afirmó que acompañará el pedido de pérdida de investidura si se comprueban los hechos denunciados. Señaló que todavía no tenía a mano el documento con la presentación, pero consideró que las publicaciones apuntan a la existencia de elementos probatorios que deben ser examinados.

“De comprobarse los hechos, nosotros vamos a acompañar la pérdida de investidura”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Los chats de Zenaida: “Me cobró 15.000.000 por mi nombramiento”, denuncia funcionaria

Varela confirmó, además, que Blanca Ovelar comparte esa postura. Ambos legisladores prevén conversar con los demás integrantes de la disidencia colorada para definir una posición conjunta.

El senador consideró que, dada la gravedad de las denuncias, será difícil evitar consecuencias políticas si se confirman las irregularidades. Incluso afirmó que la continuidad de Delgado en el cargo quedaría seriamente comprometida.

Varela: “Es la primera prueba de fuego” para el neopeñismo

Consultado sobre el impacto político del caso, Varela sostuvo que la respuesta del oficialismo será determinante para la credibilidad del Congreso. “Esa es la primera prueba de fuego que tendrá”, respondió al ser consultado sobre el neopeñismo.

El legislador advirtió que las denuncias podrían profundizar el descrédito de la institución si no se adoptan las medidas correspondientes. A su criterio, el caso no debe abordarse como una disputa personal, sino como una cuestión de responsabilidad política.

Lea más: Los salvatajes a Zenaida Delgado: denuncias y premios políticos. ¿Volverá a protegerla el neopeñismo?

También recordó que ya habían surgido denuncias anteriores contra Delgado y sostuvo que la acumulación de cuestionamientos aumenta la presión sobre la bancada oficialista.

La respuesta del sector alineado con el presidente Santiago Peña será observada especialmente porque la legisladora, electa por Cruzada Nacional, se incorporó posteriormente al cartismo.

Bachi planteó sumario y la duda que demore la investigación

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, anunció que solicitará un sumario administrativo para investigar las denuncias. Sin embargo, Varela sostuvo que ese procedimiento no debería impedir que se impulsen otras actuaciones. “Eso no es obstáculo”, afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de que el sumario demore la adopción de medidas.

El senador consideró que la investigación administrativa debe avanzar en paralelo con las denuncias que correspondan ante las autoridades competentes. También pidió que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades.

Lea más: Senado: ‘Bachi’ dice que pedirá sumario tras denuncia contra Zenaida Delgado por supuestos cobros a funcionarios

Varela sostuvo que los funcionarios que denuncien posibles irregularidades deben contar con garantías para evitar represalias. Afirmó que los presuntos cobros a empleados públicos son prácticas inaceptables en un sistema democrático y que, si existen indicios de hechos punibles, estos deben ponerse a consideración del Ministerio Público.

El legislador insistió en que las denuncias deben ser investigadas con seriedad y que el sistema debe proteger a quienes aporten información, sin sustituir la obligación de comprobar los hechos.