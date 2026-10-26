Los salvatajes a Zenaida Delgado: denuncias y premios políticos. ¿Volverá a protegerla el neopeñismo?

La senadora Zenaida Delgado vuelve al centro de la polémica por una denuncia que apunta a un supuesto esquema de cobros a funcionarios del Congreso. La senadora llegó al Senado por Cruzada Nacional y, meses después de asumir, se incorporó al cartismo.

La senadora, durante su campaña política, se hacía llamar “la voz de los exiliados”, por los años que residió en España. Sin embargo, a más de un año junto con la aplanadora cartista, votó en contra de los miles de migrantes y eliminó el derecho que tenían para acceder a la inscripción automática en el exterior.

Esta mañana, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-Honor Colorado), anunció que solicitará un sumario administrativo para investigar la denuncia publicada este lunes por Radio Monumental, según la cual Delgado habría exigido pagos mensuales a funcionarios a su cargo y hasta G. 100 millones a cambio de nombramientos permanentes. La legisladora rechazó las acusaciones y anunció acciones legales.

Sin embargo, no es la primera vez que Delgado queda bajo cuestionamientos. En 2025, denuncias sobre un supuesto “peaje salarial” ya habían llegado a la Mesa Directiva del Senado, sin que el episodio derivara en una sanción política conocida contra la legisladora. Por el contrario, ese mismo año obtuvo un cargo como representante titular ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur).

2025: el cartismo evitó sancionar a Zenaida por el “peaje salarial”

El 1 de setiembre de 2025, la senadora liberal Celeste Amarilla denunció, durante una reunión de la Mesa Directiva y de líderes de bancada, que funcionarios asignados a Delgado presuntamente debían entregar parte de sus salarios para conservar sus puestos.

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La denuncia también involucró a Gustavo Vera Santander, pareja de la legisladora en ese momento, a quien fuentes legislativas señalaban como una persona que intervenía en cuestiones relacionadas con el personal de la senadora.

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Pese a la gravedad de los señalamientos, el caso no terminó en una sanción política contra Delgado. El cartismo dejó pasar la oportunidad de impulsar medidas disciplinarias y la legisladora mantuvo su posición dentro del oficialismo.

La controversia quedó nuevamente expuesta cuando, en setiembre de 2025, Delgado fue designada representante titular ante el Parlasur, en reemplazo de Norma Aquino, conocida como Yamy Nal, quien había sido expulsada del Senado.

Así, mientras las denuncias sobre el supuesto cobro a funcionarios seguían sin una resolución política conocida, Delgado accedió a un nuevo espacio de representación institucional.

Bachi Núñez ya había recibido advertencias sobre el caso

Las denuncias de 2025 no eran desconocidas para el ordenador de gastos del Senado. Según los antecedentes, Amarilla pidió que la Presidencia de la Cámara tomara medidas frente al presunto esquema de descuentos salariales.

Ahora, ante la nueva publicación periodística, Núñez sostuvo que meses atrás se habían mencionado situaciones similares durante una reunión de la Mesa Directiva, aunque afirmó que en aquella oportunidad no le presentaron pruebas.

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El titular del Congreso anunció que solicitará a la Dirección de Recursos Humanos un sumario para determinar el alcance de los hechos denunciados. También afirmó que no protegerá a ningún senador que incurra en conductas indebidas.

La investigación administrativa será clave para establecer si existen elementos que respalden las acusaciones y qué responsabilidades podrían corresponder. También permitirá evaluar por qué las advertencias anteriores no derivaron en una respuesta institucional conocida.

Bachi ya salvó a Zenaida con un sumario por el incendio de un vehículo del Senado

Otro antecedente que involucró a Delgado se remonta al incendio de un minibús propiedad del Congreso que utilizó la legisladora durante un viaje a San Pedro con su expareja.

El 20 de setiembre de 2024, la Asesoría Jurídica del Senado emitió un dictamen que eximió de responsabilidad administrativa y judicial a Delgado y a su pareja. El sumario se concentró en funcionarios de la institución.

Posteriormente, un informe oficial confirmó que la reparación del vehículo y los gastos adicionales representaron G. 48.090.907, monto que terminó siendo cubierto con recursos públicos.

El episodio dejó interrogantes sobre la determinación de responsabilidades y el uso de bienes del Estado, aunque el dictamen jurídico citado había eximido a la senadora de responsabilidad.

Una exasesora de Delgado fue acusada en una causa por venta de cargos en el IPS

Los cuestionamientos que rodean a personas del entorno de Delgado también aparecen en una investigación penal relacionada con presuntas ofertas de puestos laborales y recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS).

En enero de 2025, el Ministerio Público presentó acusación contra 21 personas por presunta estafa y asociación criminal. Entre ellas figuraba Fátima Patricia Agüero Stehlik, exasesora de la senadora.

De acuerdo con la acusación fiscal, los involucrados supuestamente ofrecían empleos y ascensos en la previsional a cambio de sumas de entre G. 1.500.000 y G. 15 millones. La investigación señalaba que se realizaban ofertas laborales y se firmaban supuestos contratos sin entregar copias a las víctimas.

La acusación contra la exasesora no implica responsabilidad penal de Delgado, cuya participación en ese esquema no queda establecida por los antecedentes expuestos.

De Cruzada Nacional al cartismo

Delgado llegó al Senado como representante de Cruzada Nacional, pero meses después de asumir se incorporó al sector cartista. Desde entonces, su trayectoria política quedó ligada al oficialismo colorado.

Ese respaldo adquiere relevancia ante la sucesión de controversias que la han involucrado: las denuncias por el supuesto “peaje salarial”, el episodio del vehículo del Congreso y la nueva acusación sobre presuntos cobros a funcionarios y pagos por nombramientos permanentes.

Tras la fractura del movimiento Honor Colorado y el pase de senadores colorados al peñismo, este sector y sus aliados se pondrán nuevamente a prueba tras el anuncio de la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), quien anunció que impulsará el pedido de pérdida de investidura contra su colega.