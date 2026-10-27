“Abrimos nuestros corazones”, dice Centurión tras declaraciones de Alliana sobre su dupla

Pedro Alliana, quien se desprendió de Honor Colorado junto a Santiago Peña y una cantidad importante de otros dirigentes colorados para conformar un nuevo bloque oficialista y pugnar por la Presidencia de la República por el Partido Colorado, anunció tras el quiebre con el movimiento liderado por el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, que buscaría definir su precandidato a la Vicepresidencia de la República mediante una encuesta.

En el sondeo que se realiza a través de una encuestadora privada se manejan tres nombres: el del Presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, el del gobernador de Guairá y presidente del Consejo de Gobernadores, César “Cesarito” Sosa, y el del actual ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme. Sin embargo, ayer Alliana dijo que prefiere un perfil técnico y que no sea del interior del país.

Ante estas declaraciones, hoy el diputado colorado disidente Daniel Centurión fue consultado sobre si las conversaciones con César Sosa estarían avanzando para que abandone el oficialismo y se sume a la disidencia, considerando que se reunió con Mario Abdo Benítez, a lo que respondió que esa es una decisión que debe tomar Sosa, quien le parece es una persona que ha demostrado liderazgo.

“Esa es una decisión del gobernador del Guairá. Él es un excelente dirigente, una persona que ha demostrado liderazgo, porque realmente yo nunca he visto el liderazgo en el Consejo de Gobernadores que ha ejercido César Sosa. No he visto un antecedente como ese. Así que es un líder de respeto y entendemos que el Vicepresidente de la República, Alliana, creo, entiendo yo que lo vetó por su falta de formación y por ser del interior”, refirió.

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“No queremos aprovecharnos de nadie”, dice Centurión

Ante las declaraciones de Alliana y el quiebre en Honor Colorado, también le consultaron a Centurión si es que la disidencia estaría recibiendo a los “heridos y contusos” tras las disputas internas, lo cual consideró es natural que se dé, aunque respondió que no se quedarán a “mirar si existen o no heridos y contusos” y que “simplemente abrimos las puertas, abrimos nuestros corazones”.

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“No, nosotros no queremos aprovecharnos de nadie. Nosotros les abrimos las puertas a todos los dirigentes, a los colorados principistas que quieran sumarse a nuestro proyecto político para que a partir de fin de año o a principios de enero tengamos ya una chapa única y podamos salir a recorrer los 17 departamentos”, afirmó.

Criticó que el liderazgo del presidente de la República, Santiago Peña, hoy se da por los fondos del programa Hambre Cero, por la tinta de su lapicera, las canonjías, las prebendas que pueda repartir y aclaró que el liderazgo auténtico de la dirigencia de su partido es crematístico.

“Yo creo que existen líderes y dirigentes que piensan en nuestro pueblo, piensan en la ciudadanía y por eso piensan en un proyecto que pueda fortalecerse para enfrentar a este modelo justamente que lidera Santiago Peña y Hambre Cero”, sostuvo.

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Fortalecer modelo que enfrente a Peña

Destacó que como en 1955, este es un gran día para el reencuentro colorado, como también es una “brillante oportunidad” para que desde la Junta de Gobierno, liderada por el presidente Horacio Cartes, se pueda dar “ese gran reencuentro de los auténticos colorados”.

Recordó además que Cartes se erigirá como árbitro imparcial al no presentar ninguna candidatura para las elecciones internas próximas.

Sobre el comunicado emitido hoy por el expresidente de la República y líder de la disidencia, Mario Abdo Benítez, en el que pide se busque la unidad de los colorados, dijo que representa el sentimiento del auténtico coloradismo de dejar de lado las diferencias personales para anteponer los grandes intereses nacionales.

“Se dejan de lado las diferencias personales, las confrontaciones políticas que existieron y se anteponen los grandes intereses nacionales y que nuevamente el Partido Colorado tenga ese rostro que siempre tuvo de solidaridad, de empatía, que lastimosamente este gobierno no está reflejando”, criticó.

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Agregó que el gran interés hoy en el Partido Colorado es fortalecer un modelo que pueda enfrentar al modelo que lidera hoy Santiago Peña, que se aleja de la gente, que solamente piensa en acumular riqueza a través del dinero público para favorecer a él y a los suyos.