Aguilera responde a Alliana: César Sosa es un “técnico político”

Continúan las convulsiones dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) en torno al aparente quiebre que se produjo dentro de la facción oficialista Honor Colorado con relación a la formación de la chapa de precandidatos del cartismo para la Presidencia y Vicepresidencia de la República.

Rumores circulan sobre la eventual formación de un nuevo movimiento – encabezado por el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana - escindido de Honor Colorado y que haría frente a la facción que lidera el expresidente de la República y actual titular de la ANR, Horacio Cartes.

El vicepresidente Alliana, virtual precandidato a la Presidencia por el “peñismo”, aún no ha elegido a su compañero de fórmula para la Vicepresidencia. Los gobernadores colorados, que se han erigido en un sector influyente dentro de la ANR durante el gobierno de Santiago Peña, buscan que sea César Sosa, gobernador de Guairá, quien acompañe a Alliana.

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Sin embargo, el vicepresidente parece tener otras intenciones, ya que dijo recientemente que preferiría que un “técnico” que no sea del interior del país sea su compañero de fórmula.

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En paralelo, el gobernador Sosa confirmó ayer que se reunió recientemente con el expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023), quien lidera el movimiento disidente Colorado Añetete.

César Sosa es un “técnico político”, dice Aguilera

En conversación con ABC Color este martes, el diputado peñista Alejandro Aguilera (ANR) buscó restar importancia a la reunión de Sosa y Abdo, argumentando que “no hay nada raro en que dos colorados se sienten a almorzar, estén o no en el mismo equipo político”.

También comentó sobre las expresiones de Alliana sobre el perfil que busca en su eventual compañero de fórmula y señaló que el gobernador Sosa es un “técnico político”.

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“Entiendo el punto de Pedro, dice que capaz necesite fortalecer sus bases en la capital”, agregó el legislador colorado, pero enfatizó que “mi candidato es César Sosa”, a quien calificó como “un líder demasiado importante dentro del Partido Colorado”.

Añadió que “a fin de cuentas, en el interior radica la fuerza del Partido”.

“Hablar con todos” y “tratar que no haya bajas”

El diputado Aguilera hizo un llamado a los integrantes de su partido a “hablar con todos y ponernos de acuerdo para presentar una dupla potente”, y al mismo tiempo “tratar que no haya bajas” a consecuencia de la pugna por la chapa presidencial.

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Finalmente, negó que las disputas internas debiliten a la ANR y puedan otorgar una ventaja a la oposición en la carrera por la Presidencia de la República. “Esto le da músculo al Partido Colorado”, opinó.

La respuesta del BCP sobre Atlas

El diputado Aguilera comentó también hoy sobre la respuesta entregada por el Banco Central del Paraguay (BCP) a un pedido suyo de informes sobre el Banco Atlas y operaciones relacionadas a un fideicomiso del Instituto de Previsión Social y a personas señaladas en casos de lavado de dinero como Nicolás Léoz, expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol; o Darío Messer, cambista brasileño y amigo personal del expresidente Horacio Cartes, condenado en Brasil por lavado.

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El BCP informó a la Cámara de Diputados que no halló ninguna irregularidad en las actuaciones del Banco Atlas en ninguno de los casos sobre los cuales la Cámara Alta hizo preguntas.

El diputado Aguilera admitió que el informe del BCP es “prácticamente una carta de felicitaciones” a Atlas y dijo estar “contento de que los bancos trabajen de acuerdo con las leyes vigentes y que el BCP haga su trabajo de monitoreo y supervisión”.

Proyecto de ley sobre “terrorismo financiero”

El legislador también respondió a cuestionamientos a un proyecto de ley que presentó y que plantea penar con hasta 10 años de cárcel hechos de supuesto “terrorismo financiero”, una expresión que ha sido enarbolada por actores del oficialismo como respuesta a cuestionamientos sobre las acciones y operaciones de bancos vinculados a personas en el Gobierno.

Representantes de la oposición como el senador Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) han atacado como posiblemente inconstitucional el proyecto de ley del diputado Aguilera, argumentando que podría tener como fin disuadir la realización de denuncias de irregularidades en el sistema bancario.

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El diputado Aguilera, sin embargo, mantiene que su proyecto solo busca la “estabilización” del sistema bancario y prevenir “malas jugadas de ciertos sectores que quieren desestabilizar a la banca nacional”.

Señaló que el proyecto aún está siendo elaborado y sus detalles no han sido socializados, por lo que consideró ilógico que legisladores opositores lo ataquen como inconstitucional sin haberlo leído.