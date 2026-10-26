Guiño de Alliana a Riquelme: Prefiere un técnico y no del interior para su dupla

“Yo creo que una persona con un perfil más técnico me va a complementar mucho más. Yo creo que tiene que ser un perfil más técnico”. Así se expresó hoy el vicepresidente Pedro Alliana, futuro precandidato a presidente de la República por el nuevo oficialismo colorado que se reagrupa tras el abrupto quiebre de Honor Colorado, por desavenencias en la conformación de la chapa presidencial de cara al 2028.

Las manifestaciones de Alliana fueron vertidas esta mañana en el Palacio de López, tras un acto oficial de entrega de títulos de la reforma agraria.

El segundo del Poder Ejecutivo fue consultado sobre los cuestionamientos del sector de gobernadores colorados en torno a la figura del jefe departamental de Guairá, César Sosa, quien es además titular del Consejo de Gobernadores.

Alliana, dijo primeramente, que no tiene apuro en elegir a la dupla en la Vicepresidencia. Actualmente se someten a una encuesta los nombres del gobernador de Guairá, César Sosa; el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre y el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, quien es nieto del recordado dirigente y senador Blas N. Riquelme.

El secretario de Estado dejó el sector privado (industrias alimenticias) para asumir el cargo público, primeramente como viceministro de Industria.

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El actual vicepresidente anunció que el elegido para la precandidatura a la Vicepresidencia por el nuevo oficialismo colorado se dará a conocer antes de su viaje oficial a Taiwán, previsto el 24 de noviembre.

“Justamente lo que yo pedí, y uno de los motivos por el cual se generó esta división o este quiebre dentro del movimiento Honor Colorado, fue porque yo no tenía ningún apuro en decir el nombre, de definir el nombre, por supuesto, y no quería que sea una imposición. Tampoco tenía ningún apuro en decir quién iba a ser mi dupla. Yo quiero tomarme el tiempo suficiente para ver a alguien que realmente me complemente”, aseveró.

Seguidamente, Alliana agregó: “Yo creo que, teniendo hoy un Presidente de la República, candidato a Presidente de la República con un perfil político, porque yo tengo un perfil político, yo no soy un técnico. Toda mi carrera que hice en estos tiempos lo hice de un perfil mucho más político. Con Santiago Peña nos complementamos muy bien porque él sí tiene un perfil mucho más técnico. Y bueno, yo creo que hoy a mí me va a complementar mucho más y creo que le va a llenar las expectativas a un sector de la ciudadanía que por ahí yo no puedo llegar, un perfil más técnico. Entonces, no le voy a dar nombre tampoco. Pero yo creo que me tiene que complementar a mí alguien más técnico”, remarcó.

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Alliana pide que gobernadores cumplan su palabra

En otro momento del diálogo con periodistas en Palacio de López, Alliana pidió que los gobernadores colorados cumplan con su palabra, en el sentido de que tenga la libertad de elegir su dupla presidencial.

“Yo les pido que ellos cumplan con el compromiso que asumieron conmigo, que me iban a dar la libertad de elegir a mí, a un vicepresidente que me complemente primeramente, que complemente, que sea una chapa no solamente de político, sino también que tenga un perfil técnico, y, por supuesto que me dejen elegir a alguien que yo creo que va a ser de confianza, con quien yo voy a poder trabajar tranquilo, con el que yo voy a poder viajar, voy a poder dejarle como presidente en ejercicio o viceversa, voy a poder enviarle a mi vicepresidente que me represente a nivel internacional, si es que yo por ahí no veo la necesidad de viajar”, manifestó el vicegobernante.

Alliana enfatizó que confía en la palabra de los gobernadores, aludiendo a una posible estampida del nuevo oficialismo colorado a la disidencia. Indicó que espera que acaten la decisión que tome en relación a la precandidatura a la Vicepresidencia. “Yo les pido que cumplan con el compromiso que asumieron conmigo, que yo vaya a elegir a mi vicepresidente y que me den el tiempo suficiente para decidir esto”, subrayó.