Pedido de Aguilera: BCP confirma que Atlas no tiene cuestionamientos ni con Peña en el poder

El Banco Central del Paraguay (BCP) informó a la Cámara de Diputados que no existen motivos de sanciones ni cuestionamientos del Banco Atlas tanto en el caso del fideicomiso con el Instituto de Previsión Social (IPS), ni en el caso Nicolás Leoz ni en el que pretende vincular con Dario Messer. Incluso se hizo una verificación este año en el gobierno de Santiago Peña y no hallaron nada. La banca matriz fulminó el intento de apriete del diputado y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el peñista Alejandro Aguilera (ANR).

La Cámara de Diputados dio a conocer la respuesta a un pedido de informes al Banco Central del Paraguay (BCP), presentado por el diputado peñista, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y “cuasi vocero” de Ueno Bank, Alejandro Aguilera, en la que terminaron confirmando que Banco Atlas no presenta incumplimientos ni motivos para sanción alguna, incluso en investigaciones de este año por parte del Gobierno de Santiago Peña.

El cuestionario empieza apuntando al “caso Nicolás Leoz”, donde Aguilera cuestiona si es que el BCP evaluó la actuación del bancos en el procedimiento de debida diligencia, ante lo cual le confirman que no existieron motivos para tomar ninguna medida contra Atlas.

“Entre los meses de mayo y junio del año 2022, se realizaron diligencias tendientes a evaluar toda la documentación e información concerniente a los hechos indicados por el Ministerio Público, emitiéndose un informe sobre los resultados en fecha 03.07.2022. Estos resultados fueron puestos a consideración de la Unidad Jurídica del BCP, quien dictaminó sobre su contenido, no evidenciándose elementos que ameriten acciones complementarias por parte de la Superintendencia de Bancos”, respondió el BCP.

En otra parte, también Aguilera consulta sobre supuestas “inconsistencias posteriormente incorporadas a la acusación por presuntos hechos de lavado de dinero” y de vuelta el BCP remarca que no detectó irregularidad alguna.

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“De las actuaciones de supervisión llevadas a cabo por este Órgano Supervisor, con posterioridad a los hechos consultados, no se evidenciaron observaciones o inconsistencias que requieran un curso de acción sancionatorio”, respondió el BCP.

Respecto a las sanciones aplicadas a Atlas, el BCP reiteró que existen dos que ya son públicas hace tiempo y que el banco incluso ya cumplió con las multas impuestas y tomaron las medidas correctivas.

“La Superintendencia de Bancos efectuó el seguimiento del cumplimiento mediante la verificación de la presentación de los informes contables y una inspección in situ al Departamento Fiduciario, constatándose posteriormente la regularización de la remisión de la información dentro de los plazos establecidos por la normativa. Estas actuaciones de seguimiento y subsanación fueron anteriores a la imposición de las sanciones dispuestas en el año 2017 y fueron consideradas dentro del procedimiento sumarial”, remarca la respuesta del BCP.

La banca matriz también señala que hicieron los controles tras la sanción del 2021, donde “se verificó, mediante consulta al área de Negocios Fiduciarios de la Superintendencia de Bancos, que la entidad no había reiterado incumplimientos en la remisión de información fiduciaria”.

Ni siquiera en el gobierno de Peña se detectó irregularidades

Otra pregunta puntual del diputado Alejandro Aguilera requirió “informar la cantidad de inspecciones específicas realizadas por la Superintendencia de Bancos sobre la actividad fiduciaria de Banco Atlas durante el periodo comprendido entre los años 2017 y 2026″, es decir, incluyendo ya el gobierno de Santiago Peña.

El BCP informó de inspecciones sobre la actividad fiduciaria, puntualmente en 2017 (Gobierno de Horacio Cartes), 2022 (Gobierno de Mario Abdo Benítez) y 2026 (Gobierno de Santiago Peña), sin que mayores observaciones.

Específicamente en el caso de este año, el BCP informó que “la supervisión de la Superintendencia de Bancos, verificó de forma puntual la documentación e información relacionadas con la debida diligencia aplicada por la Entidad, no hallándose observaciones que ameriten un curso de acción por parte de la Superintendencia de Bancos”.

Sobre Fideicomiso IPS-Banco Atlas confirman que no hay reclamos

Otro punto que pretendió atacar el peñista Alejandro Aguilera es el relacionado con el Fideicomiso IPS-Atlas, donde ratificó que no existe ningún reclamo de las partes, es decir,ni de la previsional ni del banco, que ameriten ni una sanción.

“Este Órgano Supervisor no ha recibido denuncias o reclamos de las partes involucradas en las que se alertaran sobre irregularidades de las partes, ya sea el Fiduciario o el Fideicomitente/Beneficiario”, así como “no ha recibido reclamos de las partes involucradas en las que se alertaran sobre irregularidades en la ejecución del contrato”.

Banco no tuvo que ver con el caso “A Ultranza”

En otra consulta, Aguilera pretendió vincular a Banco Atlas con operaciones del exdiputado Juan Carlos Ozorio y el caso “A Ultranza Py”, ante lo cual el BCP le termina aclarando que en realidad no existe responsabilidad del banco en dicha operación.

“Corresponde precisar que Banco Atlas S.A. no ejerció el rol de fiduciario (administrador del patrimonio autónomo), sino que intervino en calidad de acreedor/beneficiario de la garantía fiduciaria”, y que en realidad, de existir supuestas vulneraciones a los controles financieros, se habrían hecho a través de las cooperativas.

“En tal sentido, los hechos y elementos de público conocimiento señalaban la actuación de personas físicas y el sector cooperativo como principal canal de vulneración del sistema preventivo, lo cual no generó alertas ni indicios de incumplimiento que justificaran la apertura de una supervisión puntual”, remarca la Banca Matriz.

También remarcan que incluso tomó intervención la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad), “no identificándose elementos relevantes que cuestionaran el actuar de la Entidad respecto a su gestión del riesgo en materia riesgo de LA-FT (Lavado de activos- Financiamiento de Terrorismo)”.

“Caso Messer”: Atlas obró de “manera razonable” y conforme a la ley

En otra parte de las más de 30 preguntas, Aguilera hace referencia a “las actuaciones realizadas por el Banco Central del Paraguay a partir de la comunicación efectuada por Banco Atlas en febrero de 2025 respecto del conflicto relacionado con Matrix y Paraqvaria”, vinculadas al caso Messer.

De vuelta, la respuesta es fulminante, al señalar que “tras la verificación final de la totalidad de la documentación e información obtenida, se concluyó que la entidad supervisada obró de forma razonable en la ejecución de sus procedimientos de debida diligencia y control preventivo, conforme a las exigencias regulatorias”.

En una siguiente pregunta, el peñista volvió a insistir con que “si el Banco Central del Paraguay verificó la información que Banco Atlas tenía disponible sobre Paraqvaria al momento de aceptar como garantía 7 inmuebles presuntamente relacionados con Matrix Realty y Darío Messer”.

El BCP volvió a ratificar que hizo todas las verificaciones y “cuyo resultado no evidenció inobservancias normativas en la aplicación de sus políticas preventivas y de gestión de riesgos de LA/FT al momento de la evaluación realizada”.