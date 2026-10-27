Denunciante de senador suplente acusa a fiscales de blanquear presunta mala praxis

El médico cirujano Faisal Huespe sería el reemplazante de Zenaida Delgado en la Cámara de Senadores en caso de que esta sea expulsada del Congreso tras el escándalo por pedidos de coimas a funcionarios que estalló recientemente. El profesional aseguró que ya no tiene relación con las denuncias en su contra radicadas en el pasado.

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“Desde el punto de vista médico eran denuncias sin fundamento”, detalló el potencial legislador sobre estos antecedentes.

¿Qué antecedentes de mala praxis investiga la fiscalía sobre el senador suplente?

Sin embargo, desde la perspectiva de una de las pacientes, la realidad es distinta. La abogada Ninfa Beatriz Sánchez Gauto aclaró que su denuncia no data del 2015, sino del 2023. Relató que ingresó al Sanatorio San Lucas el 14 de septiembre de 2023 para una cirugía estética programada —que incluyó abdominoplastia, lipoescultura y lipoaspiración de papada— y que posteriormente quedó con graves secuelas físicas.

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La denunciante afirmó que desde entonces enfrenta una odisea en busca de justicia, debido a que la agente fiscal a cargo de la causa, Mercedes Vera Monges, la trató despectivamente y jamás impulsó el expediente. A criterio de la paciente, los funcionarios estarían “comprados”.

¿Por qué la denunciante acusa a la fiscal del caso de encubrimiento?

Sánchez Gauto reconoció que dos médicas forenses, la doctora María Benítez (Reg. N° 12.133) y la doctora Myriam Galeano (Reg. N° 5.054), la evaluaron y concluyeron en su informe que las secuelas son normales y que los protocolos médicos se cumplieron. Dicha evaluación se realizó en octubre de 2025.

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Un mes antes de ese procedimiento, Sánchez Gauto denunció la actuación de la fiscala Vera Monges ante el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, a quien exigió una sanción para la agente, advirtiendo que las pacientes denunciantes sumarían un total de siete personas.

“Su trabajo, yo tuve que ir a hacerlo en hospitales privados. Tengo una bola en mi panza. Él reconoció su mal trabajo ofreciéndome otra cirugía, y yo no soy una vaca para ir al matadero”, señaló.

También acusó al médico de ser un “carnicero”.

¿Qué revelan los informes forenses y las declaraciones de las pacientes afectadas?

“El doctor paga todo, por eso nada avanza”, sostuvo al insinuar que funcionarios del Ministerio Público reciben sobornos. “Él tiene poder y dinero para pagar, y todos son comprables”, sentenció. “¡Desastre me hicieron!”, exclamó, al admitir que tras conocer el informe médico forense se cansó de luchar y decidió abandonar la causa judicial.

En otro orden, Sánchez Gauto fue mencionada en informes de prensa publicados en julio de 2018 como una de las personas aprehendidas por la Policía Nacional durante un operativo conjunto en la ciudad de Limpio por presunto abigeato (robo de ganado), ocasión en la que se recuperaron unos 450 kilos de carne.

El reporte periodístico indica que los sospechosos fueron liberados tiempo después. La entrevistada sostuvo que probó su inocencia en ese caso y que esto no tiene nada que ver con su denuncia.