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Política
27 de octubre de 2026 - 15:44

Diputados aprueban reducir carga horaria a bioquímicos y farmacéuticos del IPS

Instituto de Previsión Social (IPS)
Instituto de Previsión Social (IPS)SILVIO ROJAS

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que busca reducir la carga horaria para bioquímicos y farmacéuticos del Instituto de Previsión Social (IPS).

Por ABC Color
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Se trata del proyecto de ley “Que establece la carga horaria laboral para los profesionales bioquímicos y farmacéuticos del Instituto de Previsión Social”.

La iniciativa tiene como finalidad reducir de 24 a 12 horas semanales la carga horaria de los profesionales, armonizando sus condiciones laborales con las de otros profesionales de la salud, como médicos y enfermeros, quienes ya cuentan con este régimen en la institución.

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“La reducción de la carga horaria no constituye un privilegio, sino una medida de protección y racionalización laboral”, fueron algunas de las expresiones de los diputados.

Según el documento, la normativa será aplicable a todos los profesionales bioquímicos y farmacéuticos, permanentes o contratados, que desempeñen funciones en la previsional de todo el país.

Asimismo, señala que la institución cuenta actualmente con 1.249 profesionales de ambas áreas, que serían beneficiados de sancionarse la iniciativa.

¿Que dice el proyecto de ley?

Según el proyecto, la reducción de la carga horaria se implementará de manera gradual, priorizando la antigüedad laboral de los funcionarios.

La primera etapa comprenderá a los profesionales con más de 20 años de antigüedad; la segunda, a quienes tengan más de 15 años; y la tercera, a los que cuenten con más de 10 años.

Lea más: Bioquímicos confirman huelga de tres días tras fracasar la mesa tripartita con Salud y Trabajo

Se estipula también que todas estas etapas deberán completarse en un plazo máximo de tres años desde la promulgación de la ley.

El proyecto señala que, una vez implementadas las etapas, los profesionales con menos de 10 años de antigüedad, así como quienes ingresen a la previsional luego de la promulgación, se incorporarán al régimen de 12 horas semanales.

Durante la implementación progresiva, el Instituto de Previsión Social deberá garantizar la continuidad y calidad de los servicios, mediante medidas de redistribución del personal, cobertura de turnos y adecuación presupuestaria.

El proyecto de ley pasa ahora al Senado para su siguiente trámite legislativo.

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