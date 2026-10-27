El comunicado de Johana Vega tras la imputación de su novio Eddie Jara

La diputada nacional Johana Vega se pronunció a través de sus redes sociales mediante un comunicado dirigido a la ciudadanía, en el que expresó su agradecimiento a las personas, organizaciones y sectores políticos que le manifestaron su apoyo en medio de los cuestionamientos relacionados con su vida personal y pública, tras la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a su pareja, el extitular de Petropar, Eddie Jara.

“Desde el fondo de mi corazón, quiero expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a cada una de las personas, gremios, organizaciones y grupos políticos que me han brindado su apoyo y respaldo en estos momentos en los que he sido injuriada e invadida en aspectos de mi vida personal”, expresó la legisladora en el escrito.

Lea más: Eddie Jara continúa bajo investigación fiscal por inconsistencias en sus DD.JJ.

Vega también destacó el valor de los mensajes de aliento recibidos y reivindicó su compromiso con la ciudadanía. “A la ciudadanía en general, le digo que cada mensaje de aliento y cada muestra de cariño quedan grabados en mi alma como un recordatorio de la responsabilidad que tengo con ustedes”, señaló.

El patrimonio de la pareja, bajo análisis de la Contraloría

El pronunciamiento de la legisladora se da en un contexto marcado por el análisis de la situación patrimonial de Eddie Jara expresidente de Petropar y actual pareja por parte de la Contraloría General de la República (CGR), que examina movimientos financieros y bienes vinculados a ambos.

Entre los elementos que generaron atención se encuentran los gastos y las exhibiciones de artículos de lujo en redes sociales, que motivaron cuestionamientos sobre el origen de los recursos utilizados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de los puntos mencionados en el caso es una camioneta Toyota Land Cruiser utilizada habitualmente por Vega. Según los datos difundidos sobre la investigación, el vehículo no figuraba a nombre de Jara, aunque el pago habría sido realizado por él. Este tipo de operaciones forma parte de los elementos que deben ser analizados para determinar la procedencia de los fondos.

La revisión también contempla movimientos financieros, entre ellos resúmenes de tarjetas y transferencias. La eventual responsabilidad de la diputada dependerá de los resultados de las verificaciones y de los elementos que puedan surgir durante el proceso, por lo que cualquier atribución de responsabilidad debe sustentarse en las conclusiones de las autoridades competentes.

La denuncia contra Eddie Jara

El caso se remonta al 13 de marzo, cuando la Contraloría General de la República remitió una denuncia ante el Ministerio Público contra Eddie Jara, expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), por presunto enriquecimiento ilícito.

Lea más: Eddie Jara: ¿Johana Vega también puede ser imputada? Esto dice Contraloría

De acuerdo con los antecedentes difundidos sobre el expediente, las auditorías detectaron inconsistencias en la evolución patrimonial y en determinados movimientos de dinero. Parte de las operaciones observadas no habría pasado por el sistema financiero formal, lo que dificultaría establecer la trazabilidad de los fondos.

Jara renunció a la presidencia de Petropar en medio de cuestionamientos públicos relacionados con su patrimonio y las exhibiciones de bienes de lujo junto a Vega.