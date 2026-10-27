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Política
27 de octubre de 2026 - 18:39

Marco Riquelme es la figura que necesita Alliana, dice ministro del MAG

Carlos Giménez y otros hombres escuchan en la inauguración de la Expo Amambay, con camisas blancas y sombreros, ambiente decorado en rojo y blanco.
El ministro de Agricultura, Carlos Giménez (izq.) y el ministro de Industria, Marco Riquelme (c) durante la inauguración de la XXIX Expo Amambay, en Pedro Juan Caballero. (Foto de archivo).

El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) Carlos Giménez, elogió al titular de Industria y Comercio, Marco Riquelme, para la precandidatura a vicepresidente de la República. Dijo que es el perfil que necesita Pedro Alliana para su dupla presidencial.

Por ABC Color
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“De los tres de los que se está hablando ahora, que son Riquelme, (Raúl) Latorre y Cesarito (Sosa) me gustaría que sea (Marco) Riquelme, una persona muy capaz”, expresó el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) Carlos Giménez, quien es además senador colorado con permiso.

En contacto con radio ABC Cardinal 730 AM, el exgobernador de San Pedro y exintendente de Choré, destacó la figura del ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, uno de los tres nombres sometidos a una encuesta que finalmente dará el elegido para acompañar a Pedro Alliana en la chapa presidencial del nuevo oficialismo colorado de cara a las elecciones de 2028.

Giménez calificó a Riquelme como una persona “muy capaz”. Dijo que el elector colorado no solo tiene que mirar la campaña electoral sino también “el ejercicio de la función pública”. “Entonces, Pedro Alliana tiene es político nato, tiene conocimiento, tiene la experiencia. Sí, probablemente van a decir, no, Marco es muy nuevo, pero Marco es lo que nosotros necesitamos”, remarcó el secretario de Estado.

Marco Riquelme dejó la actividad privada (industrias alimenticias) para asumir en su momento el cargo de viceministro de Industria. Luego en febrero pasado, asumió el cargo de ministro de Industria y Comercio en reemplazo de Javier Giménez, quien asumió la jefatura del Gabinete Civil de la Presidencia.

Lea más: Raúl Latorre insiste en que acatará decisión de Alliana y afirma no estar negociando con Añeteté

Marco es nieto de Blas N. Riquelme, recordado empresario, dirigente y senador de la ANR.

Santiago Peña con traje oscuro y corbata clara habla, mientras Pedro Alliana, también en traje oscuro, lo observa atentamente.
Santiago Peña y Pedro Alliana, en una actividad oficial en Palacio de López, la semana pasada.

Alliana dijo que “no tiene apuro”

Este lunes último, el vicepresidente Pedro Alliana y presidenciable del nuevo oficialismo colorado que se reagrupó tras el quiebre de Honor Colorado, aseguró que “no tiene apuro” en anunciar al elegido para el cargo de vicepresidente. Actualmente está en marcha un encuesta que determinará el mejor posicionado.

Volvió a pedir que le dejen elegir libremente y sin presiones, en alusión a la posición del grupo de 15 gobernadores colorados que apoyan al jefe departamental de Guairá, César Luis “Cesarito” Sosa.

Lea más: Guiño de Alliana a Riquelme: Prefiere un técnico y no del interior para su dupla

También Alliana solicitó a los gobernadores que cumplan su palabra de que acatarán su decisión y no se dispersen y abandone el nuevo oficialismo colorado.

El otro que se somete a la encuesta es el presidente de Diputados, Raúl Latorre, quien vio golpeada su imagen ante la dura derrota electoral en Asunción, tras la caída del candidato Camilo Pérez ante la candidata opositora Soledad Núñez, el pasado 4 de octubre.

Alliana anunció que antes de su viaje a Taiwán el próximo 24 de noviembre, anunciará al elegido para el cargo de vicepresidente de la República por el nuevo oficialismo colorado, que aún no tiene denominación oficial.

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