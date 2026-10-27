Raúl Latorre insiste en que acatará decisión de Alliana y afirma no estar negociando con Añeteté

La aparente elección del ministro de Industria, Marco Riquelme, como dupla presidencial de Pedro Alliana para el 2028, el presidente de la Cámara de Diputados y aspirante a vice presidencia, Raúl Latorre (ANR, peñista), no muy conforme dijo que su posición sobre el candidato a vice sea “el que Pedro diga”, y descartó estar negociando su pase a la disidencia.

Su dupla debe ser un “técnico” y “no del interior del país”, afirmó ayer el vicepresidente de la República y precandidato por el “peñismo” a presidente para el 2028, Pedro Alliana prácticamente confirmando al ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme y “eliminando” a los otros contendientes, el presidente del Consejo de Gobernadores, César “Cesarito” Sosa (no es técnico y es de Guairá) y al presidente de Diputados, Raúl Latorre (tampoco es técnico).

Ante esto, si bien aún no se resigna del todo ni está conforme, Latorre dijo que acata si es que finalmente Alliana confirma a Riquelme, no se pichará.

“Mi posición es acompañar la decisión de Pedro (Alliana). Entonces, el que Pedro diga. Si en este caso toca que sea él, que sea Marco (Riquelme)... el que Pedro diga”, afirmó Latorre.

No obstante, se mostró disconforme con la diferencia de criterios de medición, ya que ratificó tener “buena imagen” y buenos números en diversas encuestas encargadas y dejó entrever que no le gustó que, a diferencia de “Cesarito” Sosa y él, Riquelme no se midió en las pasadas elecciones municipales.

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Al ser consultado sobre si le parecía justa esa diferencia con Riquelme, respondió con un “qué buena pregunta”, pero su silencio y su reacción delataron su inconformidad.

Luego, al ser abordado si es que ya se considera fuera de carrera para integrar la chapa presidencial, dijo: “Yo no me siento descartado y tampoco siento que se haya descartado a Cesarito”, pero insistió en su posición apelando a la frase en latín: “pacta sunt servand (los pactos se cumplen)” y el suyo fue acompañar a Alliana independiente a su decisión.

Dice no estar negociando pero abre el paraguas ante fugas

A la par de los dichos de Pedro Alliana sobre su futura dupla, el presidente del Consejo de Gobernadores y jefe departamental de Guairá, César “Cesarito” Sosa, se reunió con el líder del movimiento colorado disidente Mario Abdo Benítez, lo que hace al menos especular con un posible pase de gobernadores a la disidencia si no son tenidos en cuenta por el oficialismo.

Consultado sobre si está en las mismas conversaciones con Añeteté, Latorre lo descartó.

“Mi relación con ellos (abdistas) es maravillosa, no tengo más que palabras de gratitud (por el acompañamiento en las pasadas municipales). Ahora, en términos políticos, si la pregunta es si yo estoy teniendo conversaciones con la disidencia sobre la posibilidad de abandonar el proyecto de Pedro Alliana, no las estoy teniendo”, señaló.

No obstante, a la par de resaltar la figura de Cesarito Sosa, también adelantó que no descarta que pueda ser una fuga en el oficialismo y de hecho, remarcó que el primer gran desafío de Alliana es contener a la mayor cantidad posible de excartistas.

“Yo creo que el proyecto político nuestro, el del compañero Pedro Alliana, tiene la gran tarea de contener a todos los actores y que todos los actores se sientan escuchados, se sientan valorados y que todos encuentren su lugar en el armaje de este proyecto político”, sostuvo.

De todos modos, acotó que “la disidencia naturalmente busca nutrirse a partir de las fugas del sector oficialista” y esta no sería la excepción, ya que “no es una dinámica a este momento, esta es una dinámica histórica”.