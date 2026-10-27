Proclaman a Sole Núñez como intendenta de Asunción: “Esta ciudad ya aguantó demasiado”

“Hoy, recibiendo este certificado no como un reconocimiento personal, sino como un mandato ciudadano, lo asumo con mucha responsabilidad, un mandato de poder gobernar bien nuestra ciudad de Asunción”, comenzó diciendo Soledad Núñez en un acto desarrollado en la Junta Municipal.

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La misma prometió trabajar para llenar las expectativas depositadas en ella a través de las urnas el pasado 4 de octubre. “En esta nueva etapa ya acabó la campaña electoral, y ponemos en primer lugar aquellas soluciones que la ciudad de Asunción está esperando. Aproveché también este acto para felicitar a las autoridades electas de la Junta Municipal, pero sobre todo para invitarlos a trabajar en conjunto más allá de las diferencias”, recalcó la exministra de Senavitat.

Núñez instó a trabajar desde diversos sectores políticos a través del diálogo, con transparencia y mucha responsabilidad, entendiendo que Asunción ya esperó demasiado. “No podemos seguir pidiéndole paciencia a la gente. La ciudad ya aguantó demasiado y tenemos que comenzar juntos a partir del 3 de noviembre a escribir un nuevo capítulo en nuestra historia”, prometió la intendente.

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“Podemos negociar cuestiones relacionadas con los proyectos, podemos incluso pensar en diferentes ideas que podamos tener. Yo no le pido a la gente que piense igual. Lo que no podemos hacer es negociar sobre los principios, sobre la honestidad y sobre el respeto al dinero de los contribuyentes”, agregó Soledad Núñez.

Buen trabajo con el equipo de transición

En otro momento, Núñez destacó el buen trabajo que vienen realizando tanto su equipo de transición como del intendente saliente Luis Bello (ANR-HC) para un traspaso de mando adecuado.

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“Por un lado, encontramos buena predisposición en las autoridades actuales, pero por el otro, el reflejo y el testimonio de una administración desastrosa de una municipalidad que necesita cambios de forma profunda”, subrayó la ingeniera.

En esa misma línea, hizo hincapié en el rol de contralor que tiene la Junta Municipal. “La Junta Municipal tiene un rol demasiado importante: vigilar, controlar y verificar cuáles son los proyectos que se llevan adelante. Y la invitación es siempre a hacerlo en el marco institucional, con mucho respeto y mucho diálogo”, alentó.

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Cajas paralelas

Soledad Núñez afirmó que una de sus primeras medidas como intendenta en funciones, será la de auditar las gestiones anteriores a la suya. “Por supuesto que nosotros tenemos la obligación de poder auditar las administraciones anteriores dentro de la Municipalidad para poder alumbrar el camino de las decisiones que tenemos que tomar, poniendo en primer lugar a la ciudadanía. No es una cuestión simplemente de voluntad o de intención mía personal”, refirió.

“Hoy estamos recibiendo de a poco la información, una información que todavía no está ordenada al 100% porque esto también es producto de las debilidades y fragilidades institucionales. Lo vamos a hacer con mucha responsabilidad y con mucha objetividad. Vamos a transparentar la institución”, agregó.

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La intendenta recalcó que esa transparencia fue su compromiso en campaña y será su objetivo desde el momento que tome posesión del cargo. “Voy a contarle a la gente qué es lo que se está haciendo con el dinero público, hacia dónde vamos y cuál es el camino que vamos a tomar también para los próximos 5 años”, prometió.

Núñez afirmó que existen cajas paralelas en absolutamente todos los lugares donde existe una fuente de ingresos en la Municipalidad. “Mi advertencia para las que existen es que se acaben, y luego vamos a auditar todo para poder identificar dónde se han dado esas fugas de los recursos que le pertenecen a los asuncenos y que tienen que ser invertidos en obras y en mejores servicios”, finalizó.