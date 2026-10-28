Interna en ANR: “Se tiene que ver espacio para los 15 gobernadores” en candidaturas, dice César Sosa

Los rumores y la incertidumbre continúan en el seno de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), en el que distintos sectores continúan operando de cara a las internas partidarias de 2027 en un contexto de aparente quiebre entre dos corrientes del oficialismo.

Ha surgido la posibilidad de que se forme en la ANR nuevo movimiento encabezado por el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, escindido de Honor Colorado, que haría frente a la facción que lidera el expresidente de la República y actual titular de la ANR, Horacio Cartes.

La aparente ruptura entre el cartismo y el “peñismo” se produjo, al menos en parte, como consecuencia de la pugna por decidir quién será el precandidato a vicepresidente de la República que completará la chapa presidencial que liderará el actual vicepresidente Pedro Alliana.

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Luego de que el elegido de Cartes, el ministro de Urbanismo Juan Carlos Baruja, anunciara su retirada de la pugna, mantienen sus aspiraciones de lograr la precandidatura a la Vicepresidencia el gobernador de Guairá, César Sosa, y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

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Sin embargo, el vicepresidente Alliana declaró recientemente que preferiría que su compañero de fórmula sea un “técnico”, en un aparente guiño al ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme.

““Hay 15 gobernadores y se tiene que ver espacio para los 15”

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, el gobernador César Sosa admitió que “todo indica” que Alliana se está decantando por Marco Riquelme.

Si bien negó que el gremio de gobernadores colorados haya condicionado la continuidad de su apoyo a Alliana y al presidente Peña a que se le conceda a él la precandidatura a la Vicepresidencia, el gobernador Sosa enfatizó que “hay que sentarse a dialogar” sobre los espacios que los gobernadores tendrán en las próximas elecciones si no se les da el cupo en la chapa presidencial.

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“Hay que hablar de cuáles son los espacios que hay para los compañeros”, dijo.

El gobernador de Guairá comentó que su ‘plan B’ en caso de no lograr la precandidatura a la Vicepresidencia sería pugnar por un escaño en el Senado.

Sin embargo, enfatizó que los otros 14 gobernadores colorados también deben ser tenidos en cuenta a la hora de definir las candidaturas de la ANR de cara a las elecciones generales de 2028.

“Hay 15 gobernadores y se tiene que ver espacio para los 15, espacio para cinco no sirve”, subrayó.

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No descartó la posibilidad de que los gobernadores creen su propio movimiento en caso de que esa exigencia no sea cumplida.

“Si no te quieren en la mesa, para qué te vas a sentar”, dijo.

Sosa niega fórmula con Wiens

En los últimos días trascendió que el gobernador Sosa se reunió recientemente con el expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023), quien lidera el movimiento disidente Colorado Añetete, lo que dio lugar a rumores sobre una posible alianza entre Sosa y el gremio de gobernadores con la disidencia colorada.

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Sobre ese punto, el gobernador dijo hoy que esa reunión tuvo lugar “hace cuatro semanas más o menos”.

Si bien no entró en detalles sobre lo que conversó con Abdo, negó que se haya hablado de la posibilidad de que él vaya como precandidato a vicepresidente en la chapa presidencial disidente, que encabezará Arnoldo Wiens.