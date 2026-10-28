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Política
28 de octubre de 2026 - 11:57

Media sanción para crear registro nacional para camioneros

Dos camiones de carga en carretera, uno en movimiento, vegetación al fondo bajo un cielo azul.
Buscar crear el Registro Nacional de Conductores profesionales del Transporte Terrestre de Mercaderías. Victor Daniel Barrera Burgos

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley “Que crea el Registro Nacional de Conductores Profesionales del Transporte Terrestre de Mercaderías”.

Por ABC Color
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La iniciativa, impulsada por el diputado José Rodríguez (ANR), busca crear un registro de conductores profesionales del transporte terrestre de mercaderías, que dependerá de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV).

Lea más: Diputados: Declaran situación de emergencia por seguridad vial ante cantidad de accidente

Según el proyectista la falta de un registro nacional dificulta que las empresas interesadas en realizar inversiones obtengan datos transparentes y actualizados sobre los camioneros.

Rodríguez sostiene que los sobrecostos en el transporte terrestre afectan la competitividad de las empresas y pueden trasladarse a los precios finales de las mercaderías.

El proyecto de ley tuvo varios dictámenes favorables que contribuyeron a la media sanción; por ejemplo; el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA), presidente de la Comisión de Legislación y Codificación.

Lea más: Registro de conducir: Diputados se ratifican en modificación de Ley de Tránsito

El parlamentario dijo que la comisión consideró pertinente la aprobación del proyecto ante la necesidad de contar con un registro que permita identificar, organizar y mantener actualizada la información de los conductores.

Agregó que el proyecto de ley prevé mecanismos para registrar antecedentes vinculados al desempeño profesional de los conductores, así como procedimientos administrativos para los casos de suspensión o inhabilitación.

El documento aprobado será remitido a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite legislativo.

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