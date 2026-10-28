Media sanción para crear registro nacional para camioneros

La iniciativa, impulsada por el diputado José Rodríguez (ANR), busca crear un registro de conductores profesionales del transporte terrestre de mercaderías, que dependerá de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV).

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Según el proyectista la falta de un registro nacional dificulta que las empresas interesadas en realizar inversiones obtengan datos transparentes y actualizados sobre los camioneros.

Rodríguez sostiene que los sobrecostos en el transporte terrestre afectan la competitividad de las empresas y pueden trasladarse a los precios finales de las mercaderías.

El proyecto de ley tuvo varios dictámenes favorables que contribuyeron a la media sanción; por ejemplo; el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA), presidente de la Comisión de Legislación y Codificación.

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El parlamentario dijo que la comisión consideró pertinente la aprobación del proyecto ante la necesidad de contar con un registro que permita identificar, organizar y mantener actualizada la información de los conductores.

Agregó que el proyecto de ley prevé mecanismos para registrar antecedentes vinculados al desempeño profesional de los conductores, así como procedimientos administrativos para los casos de suspensión o inhabilitación.

El documento aprobado será remitido a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite legislativo.