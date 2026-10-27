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Política
27 de octubre de 2026 - 17:28

Registro de conducir: Diputados se ratifican en modificación de Ley de Tránsito

Diputados buscan que taxistas, conductores de plataformas y remises estén dentro de una misma categoría.
Diputados buscan que taxistas, conductores de plataformas y remises estén dentro de una misma categoría. Fiona Aquino

Diputados se ratificó en las modificaciones que realizaron a varios artículos de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial. El documento vuelve al Senado.

Por ABC Color
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Se trata del proyecto de ley “Que modifica los artículos 22 y 27 de la Ley N° 5016/2014 ‘Nacional de Tránsito y Seguridad Vial’“, que los diputados se ratificaron en su versión de manera unánime.

Entre las modificaciones al artículo 22, la Cámara de Senadores había incorporado requisitos adicionales para obtener la licencia de conducir Clase “B”.

Además de tener 19 años y contar con la licencia Clase “particular” por un año. El texto del Senado exige haber concluido satisfactoriamente un curso de conducción y los demás exámenes requeridos para las distintas categorías de tipo profesional.

Sobre este punto la diputada Rocío Vallejo (PPQ) indicó que los senadores no explicaron quiénes serán los encargados de los cursos, por lo cual sugirió que podría ser “un negociado de alguien” .

Asimismo, la Cámara de Senadores había reducido de veinte a dieciocho años la edad mínima prevista para acceder a la licencia Profesional Clase “C”, que habilita a conducir exclusivamente tractores, maquinarias agrícolas y las denominadas pesadas.

Sin embargo, en Diputados se mantienen en su versión original de 20 años.

Lea más: Registros de conducir: buscan legalizar a conductores de plataformas desde los 19 años y evitar coimas

En cuanto al artículo 27, el texto aprobado por Diputados incluía dentro de la licencia Profesional Clase “B” la conducción de taxis, remises y vehículos utilizados mediante aplicaciones o plataformas digitales.

En la versión del Senado se incorporó expresamente a los taxis y remises en la categoría Profesional Clase “A”, en tanto que para la Clase “B” se contempla la conducción de vehículos utilizados dentro del sistema de plataformas como Uber o Bolt, conforme a la ley y a las ordenanzas de tránsito de cada municipio.

Lea más: Proyecto de emergencia vial buscaría retorno de fotomultas, dice senador

Sobre el punto, el diputado Jorge Ávalos Mariño indicó que no se entiende por qué se discriminó a taxis y remises, por lo cual pidió que se mantenga la versión de la Cámara Baja.

Por otra parte, el Senado suprimió la disposición que encomendaba a las municipalidades arbitrar los mecanismos necesarios para organizar y ejecutar los cursos de educación vial destinados a conductores de vehículos de tracción a sangre y de bicicletas.

Se mantiene la exigencia de aprobar dicho curso, portar la constancia correspondiente y utilizar chaleco reflectivo.

El documento, tras su ratificación será remitido nuevamente a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite legislativo.

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