Miguel del Puerto sobre el caso Zenaida Delgado: “El Partido Colorado no puede cargar con el comportamiento individual”

El diputado colorado Miguel del Puerto sostuvo que el Partido Colorado no puede hacerse responsable por las conductas individuales de los legisladores, en medio de las denuncias que involucran a la senadora Zenaida Delgado. No obstante, lamentó que este tipo de hechos termine perjudicando la imagen de todo el Congreso Nacional ante la ciudadanía.

Asimismo, rechazó que la responsabilidad deba recaer sobre la agrupación política, en casos de cuestionamientos a parlamentarios que fueron incorporados o se sumaron posteriormente a las filas coloradas, y remarcó que cada legislador debe responder por sus propios actos.

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“El Partido Colorado no puede cargar con el comportamiento de los senadores en forma individual, en forma particular”, manifestó.

Caso Zenaida Delgado salpica a todo el Congreso

En ese sentido, recordó que Delgado llegó al Senado tras ser electa por Cruzada Nacional y posteriormente se integró a la bancada oficialista. Pese a ello, reconoció que las denuncias y los escándalos protagonizados por parlamentarios afectan directamente la percepción pública sobre el Poder Legislativo.

El legislador sostiene que estos comportamientos terminan salpicando a todos los congresistas, incluso a quienes aseguran desempeñar sus funciones con responsabilidad.

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“Es una pena porque muchos somos los que tratamos también de cumplir responsablemente nuestra labor legislativa, tratamos de no defraudar a la ciudadanía que nos dio su voto de confianza y con este tipo de comportamiento o hechos lamentablemente nos meten en la misma bolsa”, aseguró.

Propuesta de Jatar: “Respeto la posición del compañero pero no acompaño”

En otro momento de la entrevista, el diputado Miguel del Puerto se refirió al proyecto de unión civil entre personas del mismo sexo planteado por su colega Jatar Fernández. Al respecto, manifestó su desacuerdo con la iniciativa, aunque aseguró respetar la postura del legislador.

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“Respeto la posición del compañero Jatar, pero no acompaño, definitivamente”, afirmó Del Puerto, quien sostuvo que su postura personal se basa en la defensa de la familia, especialmente en una sociedad conservadora como la paraguaya.

Asimismo, aclaró que la bancada colorada no acompañaría la propuesta, aunque evitó descalificarla. “Respeto cualquier proyecto que presente cualquiera de los legisladores, pero de ahí a que podamos acompañar o no, definitivamente no lo vamos a hacer”, concluyó.