ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
16º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Política
28 de octubre de 2026 - 13:22

Miguel del Puerto sobre el caso Zenaida Delgado: “El Partido Colorado no puede cargar con el comportamiento individual”

Diputado Miguel del Puerto habla sobre la polémica que envuelve a la senadora Zenaida Delgado
El diputado Miguel del Puerto en sesión del Congreso Nacional.Gentileza

Ante el pedido de pérdida de investidura de la senadora Zenaida Delgado, el diputado Miguel del Puerto afirmó que cada parlamentario debe responder por sus actos y sostuvo que la ANR no debe responder por conductas particulares de sus miembros.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El diputado colorado Miguel del Puerto sostuvo que el Partido Colorado no puede hacerse responsable por las conductas individuales de los legisladores, en medio de las denuncias que involucran a la senadora Zenaida Delgado. No obstante, lamentó que este tipo de hechos termine perjudicando la imagen de todo el Congreso Nacional ante la ciudadanía.

Asimismo, rechazó que la responsabilidad deba recaer sobre la agrupación política, en casos de cuestionamientos a parlamentarios que fueron incorporados o se sumaron posteriormente a las filas coloradas, y remarcó que cada legislador debe responder por sus propios actos.

Lea más: Zenaida Delgado: Senado trataría pérdida de investidura en sesión extra la próxima semana

“El Partido Colorado no puede cargar con el comportamiento de los senadores en forma individual, en forma particular”, manifestó.

Caso Zenaida Delgado salpica a todo el Congreso

En ese sentido, recordó que Delgado llegó al Senado tras ser electa por Cruzada Nacional y posteriormente se integró a la bancada oficialista. Pese a ello, reconoció que las denuncias y los escándalos protagonizados por parlamentarios afectan directamente la percepción pública sobre el Poder Legislativo.

La senadora Zenaida Delgado pidió tiempo al pleno antes de tratar su pérdida de investidura.
La senadora Zenaida Delgado pidió tiempo al pleno del Senado antes de tratar su pérdida de investidura.

El legislador sostiene que estos comportamientos terminan salpicando a todos los congresistas, incluso a quienes aseguran desempeñar sus funciones con responsabilidad.

“Es una pena porque muchos somos los que tratamos también de cumplir responsablemente nuestra labor legislativa, tratamos de no defraudar a la ciudadanía que nos dio su voto de confianza y con este tipo de comportamiento o hechos lamentablemente nos meten en la misma bolsa”, aseguró.

Propuesta de Jatar: “Respeto la posición del compañero pero no acompaño”

En otro momento de la entrevista, el diputado Miguel del Puerto se refirió al proyecto de unión civil entre personas del mismo sexo planteado por su colega Jatar Fernández. Al respecto, manifestó su desacuerdo con la iniciativa, aunque aseguró respetar la postura del legislador.

Lea más: Yolanda Paredes advierte que el caso Delgado podría destapar más irregularidades

“Respeto la posición del compañero Jatar, pero no acompaño, definitivamente”, afirmó Del Puerto, quien sostuvo que su postura personal se basa en la defensa de la familia, especialmente en una sociedad conservadora como la paraguaya.

Asimismo, aclaró que la bancada colorada no acompañaría la propuesta, aunque evitó descalificarla. “Respeto cualquier proyecto que presente cualquiera de los legisladores, pero de ahí a que podamos acompañar o no, definitivamente no lo vamos a hacer”, concluyó.

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más
03
ABC en el Este
“Colorado” Gamarra, en el centro de la polémica por un salario de G. 9 millones en la Municipalidad de Minga Guazú
Ver más
04
Política
Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos
Ver más
05
Economía
Petropar actualiza precios de sus combustibles
Ver más

Te puede interesar