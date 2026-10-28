Nakayama insta a funcionarios públicos a denunciar el “peaje salarial” y ofrece asistencia política y legal

El senador Eduardo Nakayama (PLRA) instó a los funcionarios públicos de todo el país a denunciar posibles casos de extorsión y cobros indebidos de parte de autoridades o superiores jerárquicos, mediante descuentos o transferencias obligatorias de sus salarios.

Durante su intervención en el Senado, el legislador puso a disposición su acompañamiento político y jurídico para quienes se animen a denunciar estas prácticas, que, según afirmó, no se limitarían al Congreso Nacional, sino que también alcanzarían a otras instituciones estatales, municipalidades y gobernaciones.

“Yo insto a todos los funcionarios públicos (...) a que hagan las denuncias. Nosotros le vamos a dar un acompañamiento, un soporte político y jurídico”, manifestó.

Nakayama sostuvo que muchos trabajadores podrían estar sometidos a presiones jerárquicas para devolver parte de sus ingresos a quienes tienen poder de decisión sobre sus cargos.

Nakayama habla de extorsión y peaje salarial en el Estado

El senador cuestionó que funcionarios públicos puedan verse obligados a transferir dinero o entregar parte de sus salarios por instrucciones de autoridades, legisladores o directores.

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“Tenés que transferirme, tenés que devolverme tanto de lo que vos ganás”, ejemplificó al describir el mecanismo denunciado. Seguidamente, planteó: “¿Y eso acaso no es una extorsión utilizando el cargo?”.

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El legislador consideró que estas situaciones deben ser denunciadas y aseguró que buscará ayudar a los trabajadores a encaminar sus reclamos.

Durante su discurso, anunció que pondría dos números de contacto a disposición de los funcionarios para recibir denuncias y gestionar los casos. Sin embargo, los números no fueron incluidos en la intervención transcripta.

Caso Zenaida Delgado: Nakayama cuestiona el supuesto esquema de cobros

La intervención del senador se produjo en medio de la controversia por el pedido de pérdida de investidura de la senadora Zenaida Delgado (ANR, oficialista), denunciada por un supuesto esquema de cobro de un peaje salarial a funcionarios de su entorno.

Nakayama mencionó como elementos que generan cuestionamientos los testimonios, las transferencias, las presiones denunciadas y los préstamos vinculados con el Banco Nacional de Fomento y la Caja Parlamentaria.

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También cuestionó la cantidad de funcionarios que, según afirmó, estuvieron vinculados al despacho de Delgado y recordó denuncias anteriores sobre presuntos descuentos compulsivos. Asimismo, aludió a contrataciones de personas de su entorno en otras instituciones públicas.

Estas referencias forman parte de los cuestionamientos expuestos por el legislador y no constituyen, por sí solas, una determinación judicial de responsabilidad.

Pérdida de investidura: Nakayama sostiene que la decisión es política

El senador también explicó su interpretación del procedimiento de pérdida de investidura y sostuvo que se trata de una decisión de naturaleza política que requiere una mayoría parlamentaria.

Nakayama celebró que se haya concedido tiempo a Delgado para preparar su defensa con asistencia de sus abogados antes del tratamiento previsto para la próxima sesión.

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A su criterio, la decisión dependerá de la convicción que alcance la mayoría de los senadores respecto de los hechos denunciados.

Mientras tanto, el legislador extendió su llamado a los funcionarios de los distintos niveles del Estado para que denuncien posibles prácticas de extorsión salarial. Su propuesta apunta a que los trabajadores que se consideren víctimas de estas situaciones puedan buscar respaldo para canalizar sus denuncias.