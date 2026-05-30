Cuenta oficial de Vocería de Gobierno figura administrada desde Argentina

La página de Facebook de la Vocería de Gobierno del Paraguay, una figura institucional creada por el presidente Santiago Peña, opera con un administrador radicado en Argentina.

El dato, revelado por Meta –propietaria de Facebook e Instagram–, muestra una “coincidencia” técnica que la enlaza directamente con el patrón operativo de La Red Desinformante, una estructura de páginas anónimas para difundir contenidos oficiales y ataques a críticos al Gobierno.

Contexto de la Vocería

El 24 de enero de 2024, Gustavo Villate y Alejandra Duarte Albospino, ministro y viceministra de comunicaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), respectivamente, anunciaron la incorporación como vocera del Gobierno paraguayo a la periodista Paula Carro. Con su anuncio se formalizó la creación de este nuevo cargo dependiente de Presidencia.

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Un año después, tras la intempestiva salida de Carro, principalmente por diferencias públicas entre ella y Duarte, el cargo fue absorbido por Guillermo Grance, actual director general de Información Presidencial, dependiente del Mitic, sin perjuicio de sus funciones originales.

Incluso, a través de una carta pública, Carro expresó abiertamente su descontento por las circunstancias de su desvinculación y las dificultades que enfrentó durante su gestión, apuntando principalmente a interferencias desde el Mitic.

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La gestión en redes

Las cuentas oficiales de la Vocería de Gobierno del Paraguay en Facebook e Instagram fueron creadas en enero de 2024.

A la fecha, la sección de “Personas que administran esta página”, muestra que existe una persona real administrando la página en la República Argentina, fuera de los límites soberanos del país, siendo un asunto sensible atendiendo a que la cuenta representa la voz del Gobierno paraguayo.

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Gobierno se desmarcó

En el comunicado publicado por Mitic el 27 de abril pasado señalaron que ellos no hicieron anuncios con Digimarketing o las “páginas sucias”, pero que sí ejecutan este tipo de campañas.

“El Gobierno no selecciona de manera manual ni individual cada sitio web donde aparece un anuncio. Esa distribución es realizada automáticamente por los algoritmos de las plataformas”, dijeron.

Sobre la administración desde Argentina, intentamos conocer la versión de Grance, pero no obtuvimos retorno a las llamadas.

Llamativa coincidencia

Ocho de las catorce páginas registradas en La Red Desinformante, al inicio de la publicación, figuraban administradas desde Argentina. Entre ellas están Sucia Política, Despierta Paraguay, En La Tecla, Paraguay Elige, El Punto Ciego, Rugir de un Gigante, Somos Paraguay y Centrados.

A la fecha, varias de estas eliminaron a sus administradores ubicados en España, Reino Unido o Colombia, sin embargo, quedaron algunos argentinos.

En el mismo país también se encuentra radicada Azafrán, la agencia digital ligada a Alejandra Duarte.

“Matcheá” con Santi Peña

A través de “anuncios programáticos”, en abril de 2025, ya durante la gestión de Grance, desde la cuenta de la Vocería aparecía un video resumen de gestión de Gobierno en la conocida aplicación de citas Tinder.

Esto acontecía mientras corría la activa campaña promovida por la empresa Digimarketing SAS en Google para anuncios oficiales de políticas sociales del Gobierno y los ataques contra críticos al gobierno desde Despierta Paraguay.

La pauta digital “programática” refiere a la compra automatizada de espacios publicitarios en páginas web, dispositivos móviles, aplicaciones, videos y redes sociales, en tiempo real mediante algoritmos. Los más conocidos son Google y Meta, sin embargo existen otros proveedores en el mundo.

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A la fecha, solo en Meta, la página oficial del Gobierno, denominada Presidencia de la República del Paraguay, ya destinó G. 619.010.815 en anuncios.

Urgen a fiscal general ante demora

Hugo Javier Portillo, uno de los señalados en los ataques desde la cuenta Despierta Paraguay, presentó ayer un urgimiento formal ante el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, exigiendo la asignación inmediata de un agente fiscal investigador.

Con el patrocinio de los abogados Cecilia Pérez y Ezequiel Santagada, Portillo denunció la inacción de la Fiscalía frente a su denuncia penal presentada el 6 de mayo pasado ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos (UDEA).

A pesar de haber transcurrido más de veinte días, la Fiscalía aún no ordenó abrir la investigación por supuesta lesión de confianza, cobro indebido de honorarios y frustración de la persecución penal, así como eventuales infracciones a la Ley 5777/16. La causa presentada ya fue acumulada a una denuncia legislativa presentada el 28 de abril.

En la nota, además, advierten el peligro inminente de destrucción de evidencias, como ocurrió con cuentas de Despierta Paraguay y agregan que se estarían solicitando a las redes sociales borrar registros de los anuncios oficiales del Gobierno Paraguayo que habrían sido pagados mediante una firma extranjera.