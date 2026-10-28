Wiens guiña a “Cesarito” Sosa para posible dupla presidencial

“Está en la lista hace tiempo, varios de ellos están en la lista”, expresó hoy a la 1020 AM, el presidenciable por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, al ser consultado sobre el perfil del gobernador de Guairá, César Luis “Cesarito” Sosa (colorado oficialista), como una posible dupla presidencial de cara al 2028.

El jefe departamental y titular del Consejo de Gobernadores es uno de los tres nombres que se someten actualmente a una encuesta para acompañar en el cargo de vicepresidente al presidenciable del nuevo oficialismo colorado Pedro Alliana.

Esta mañana, Sosa, en contacto con ABC Cardinal 730 AM, dijo que consideraría candidatarse al Senado si no es elegido como compañero de fórmula de Pedro Alliana. Pero, advirtió que los demás 14 gobernadores colorados tienen que tener espacio en las candidaturas del nuevo oficialismo.

Por su parte, Wiens no ocultó su preferencia por un perfil político para su dupla presidencial en la disidencia, a diferencia del actual vicepresidente Pedro Alliana, quien inclinó por un perfil técnico, en abierta alusión a la figura del ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme.

El otro nombre sometido a una medición es el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. Alliana anunció que el elegido para disputar el cargo de vicepresidente se divulgará antes de su viaje a Taiwán, previsto para el 24 de noviembre.

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“La línea política es la que determina la orientación de un gobierno”, afirmó Wiens. Indicó que los cargos de presidente, vicepresidente y ministros tienen que ser ejercidos por personas con respaldo político, mientras que los viceministros y directores son los espacios donde los técnicos pueden aplicar sus conocimientos.

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En su momento, César Sosa se reunió con el expresidente Mario Abdo Benítez, un encuentro que fue pactado de mutuo acuerdo para dialogar sobre la situación de la ANR, según el jefe departamental.

Reunión Abdo-Cartes

Sobre el reciente encuentro entre los expresidentes Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, Wiens señaló que el líder de Colorado Añetete siente “una paz profunda” tras la reunión. Dijo que fue autorizado por el propio exmandatario para “transmitir ese sentimiento”.

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“Esa foto representa la ruptura del odio y del desencuentro”, expresó Wiens. Agregó que el eje central de la conversación giró en torno a la institucionalidad del sistema financiero y aseguró que habrá más encuentros entre expresidentes colorados. “Se está gestando”, manifestó el presidenciable disidente.

El 14 de octubre pasado, Cartes y Abdo se reunieron luego de años de distanciamiento. El relevante hecho político causó un tembladeral en el oficialismo colorado que culminó con la abrupta ruptura de Honor Colorado.

Tras desavenencias en la conformación de la dupla presidencial en torno a la figura de Alliana, el líder de este sector, Horacio Cartes, anunció que esta facción del coloradismo no presentará candidaturas partidarias ni nacionales en el 2028. Esto motivó al presidente Peña y a Alliana a reagruparse y formar un nuevo movimiento que aún no tiene denominación.