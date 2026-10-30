Raúl Benítez pide informes sobre los “asesores externos” de Itaipú tras caso de expareja de Zenaida

Como si le faltaran condimentos a la “novela” -que ya tiene cariz de causa penal- de la senadora Zenaida Delgado (ANR, oficialista), además del presunto esquema de “peajes”, es decir, recaudar en base a descuentos de salarios a funcionarios a los que la legisladora habría ubicado en el Estado, también saltó a la luz que su expareja, Gustavo Vera Santander fue ubicado en Itaipú.

Este dato ya había saltado a la luz tras un episodio de presunta violencia familiar denunciado por la senadora Delgado en enero del año pasado, en el que, al ser detenido por la policía, este fue registrado como “funcionario de Itaipú”.

No obstante, este no aparece en la nómina oficial ni tampoco presentó declaración jurada estando en el cargo. Ya había sido contratado en condición de “asesor externo”, lo que permite que ni siquiera se sepa su salario o monto que cobra de Itaipú, así como tampoco qué funciones específicas cumple.

Ante esto, el diputado Raúl Benítez presentó un pedido de informes a Itaipú a través del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre estos “asesores externos”, el cual recién podría tratarse el martes 10 de noviembre, ya que la sesión ordinaria que debía ser convocada para este martes 3 fue desconvocada para que los legisladores vayan a acompañar la asunción de los intendentes de sus equipos políticos.

¿Qué respondió Gustavo Vera al ser consultado si pertenece o no a Itaipú?

Vera Santander fue consultado sobre su vínculo con la binacional y poco pudo aclarar, ya que fue ambiguo incluso al responder si sigue o no vinculado a la institución.

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En declaraciones a la 1080 AM, la expareja de Zenaida había afirmado que estuvo cumpliendo funciones en Itaipú por un “proyecto” y que recibía un promedio de entre G. 7 y 8 millones por mes.

El mismo registra tener título de licenciado en Comercio Internacional de la Universidad de Integración de las Américas de 2017.

Los puntos que solicita se informe son: