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Política
30 de octubre de 2026 - 11:48

Raúl Benítez pide informes sobre los “asesores externos” de Itaipú tras caso de expareja de Zenaida

Gustavo Vera Santander y la senadora Zenaida Delgado, cuando aún eran paraja.
Gustavo Vera Santander y la senadora Zenaida Delgado, cuando aún eran paraja.Gentileza

El escándalo por el supuesto peaje salarial de Zenaida Delgado reveló que ubicó a su expareja, Gustavo Vera Santander, en Itaipú. Tras esto, el diputado Raúl Benítez presentó un pedido de informes para auditar el caso.

Por ABC Color
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Como si le faltaran condimentos a la “novela” -que ya tiene cariz de causa penal- de la senadora Zenaida Delgado (ANR, oficialista), además del presunto esquema de “peajes”, es decir, recaudar en base a descuentos de salarios a funcionarios a los que la legisladora habría ubicado en el Estado, también saltó a la luz que su expareja, Gustavo Vera Santander fue ubicado en Itaipú.

Este dato ya había saltado a la luz tras un episodio de presunta violencia familiar denunciado por la senadora Delgado en enero del año pasado, en el que, al ser detenido por la policía, este fue registrado como “funcionario de Itaipú”.

No obstante, este no aparece en la nómina oficial ni tampoco presentó declaración jurada estando en el cargo. Ya había sido contratado en condición de “asesor externo”, lo que permite que ni siquiera se sepa su salario o monto que cobra de Itaipú, así como tampoco qué funciones específicas cumple.

Ante esto, el diputado Raúl Benítez presentó un pedido de informes a Itaipú a través del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre estos “asesores externos”, el cual recién podría tratarse el martes 10 de noviembre, ya que la sesión ordinaria que debía ser convocada para este martes 3 fue desconvocada para que los legisladores vayan a acompañar la asunción de los intendentes de sus equipos políticos.

¿Qué respondió Gustavo Vera al ser consultado si pertenece o no a Itaipú?

Vera Santander fue consultado sobre su vínculo con la binacional y poco pudo aclarar, ya que fue ambiguo incluso al responder si sigue o no vinculado a la institución.

En declaraciones a la 1080 AM, la expareja de Zenaida había afirmado que estuvo cumpliendo funciones en Itaipú por un “proyecto” y que recibía un promedio de entre G. 7 y 8 millones por mes.

El mismo registra tener título de licenciado en Comercio Internacional de la Universidad de Integración de las Américas de 2017.

Los puntos que solicita se informe son:

  • Nómina completa de personas físicas y jurídicas contratadas bajo las modalidades de asesoría externa, consultoría individual, servicios de soporte técnico u órdenes de servicio de todas las dependencias que utilicen estas modalidades, desde el 1 de enero de 2023 hasta la fecha.
  • Remitir anexo documental respecto a cada contratación: objeto del servicio, términos de referencia, perfil profesional o técnico exigido, plazo contractual, honorarios pactados y dependencia solicitante.
  • Procedimiento aplicado para la selección y contratación de los citados prestadores, indicando si se realizaron concursos, llamados o contrataciones directas, acompañando las resoluciones o actos administrativos de autorización.
  • Copia de las órdenes de servicio, facturas o comprobantes de cobro emitidos desde agosto de 2023 hasta la fecha en concepto de “servicio de soporte técnico para asesoría de planeamiento y coordinación”, remitir los informes de avance o actas de conformidad técnica que respaldan dichos pagos.
  • Detalle de los mecanismos de control aplicados para verificar el cumplimiento efectivo de las tareas encomendadas, lugar de prestación de servicios, registro de asistencia o productos técnicos entregados por los asesores externos y prestadores de soporte técnico.
  • Remitir copia de las declaraciones juradas de no incurrir en causales de incompatibilidad, parentesco o conflicto de interés presentadas por los prestadores de servicios al momento de su suscripción o renovación contractual, de conformidad con las políticas de integridad vigentes en la entidad.

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