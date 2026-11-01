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Política
01 de noviembre de 2026 - 11:32

Caja Municipal de Jubilaciones: Soledad Núñez encontrará “histórica deuda”

Soledad Núñez con abrigo claro escuchando a Luis Bello, rodeados de banderas de Paraguay en mesa con documentos.
Soledad Núñez y Luis Bello; intendenta electa e intendente de Asunción respectivamente. Gentileza

La intendenta electa de Asunción Soledad Núñez (Alianza) se encontrará que la comuna capitalina cuenta con una “deuda histórica” millonaria con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.

Por ABC Color
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La Municipalidad de Asunción a cargo del intendente Luis Bello (ANR) hasta el próximo 3 de noviembre, se mantiene en el podio por otro mes entre las comunas más morosas con la Caja de Jubilación Municipal.

Al cierre del mes de octubre, las municipalidades a nivel país registran una morosidad de G. 57.033 millones con la Caja Municipal de Jubilaciones. Son 163 las comunas en dicha situación.

Lea más: Traspaso de mando en Asunción: desorden aplaza cierre de corte administrativo y Soledad Núñez pide prudencia

“Este panorama de atrasos en aportes, acuerdos y demandas judiciales afecta directamente la estabilidad financiera del sistema previsional y pone en riesgo las prestaciones de los jubilados y pensionados que dedicaron su vida al servicio municipal”, reza parte del comunicado de la Caja Municipal de Jubilaciones.

Las autoridades de la Caja Municipal de Jubilaciones instaron a las nuevas autoridades municipales, que asumirán esta semana, a priorizar el cumplimiento regular de sus obligaciones y la carga documental en la Ventanilla Única de Pago (VUP).

Documento institucional mostrando montos de pensiones de cinco municipalidades paraguayas sin personas presentes.
Asunción lidera las cinco municipalidades más morosas.

Asunción sigue siendo la más morosa

La Caja Municipal de Jubilaciones en su cierre de octubre confirmó que la Municipalidad de Asunción sigue en el “podio” entre la comuna más morosa. Según los datos, las deuda es de G. 36. 229 millones, que es una deuda acumulada que se arrastra de varias administraciones.

Lo arrastró la administración de Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), lo arrastró también Luis Bello (ANR) y en esa situación Soledad Núñez asumirá las riendas de la Municipalidad de Asunción el próximo 3 de noviembre.

Lea más: Luis Bello prometió “plus” a funcionarios, pero adeuda G. 36.000 millones a la Caja de Jubilados

En la posición número dos entre las más morosas está la Municipalidad de Fernando de la Mora con una deuda de G. 6.790 millones y en la tercera posición se encentra la Municipalidad de Villarrica con G. 2285 millones.

“Sanear las finanzas comunales y honrar los aportes previsionales no solo es un deber legal ineludible, sino una garantía fundamental para la sostenibilidad institucional y la protección de los derechos de toda la familia municipal”, reza otra parte del comunicado de la Caja de Jubilación Municipal.

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