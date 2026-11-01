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Política
01 de noviembre de 2026 - 08:00

Traspaso en la Municipalidad de Asunción: El lapidario balance de las gestiones de Nenecho Rodríguez y Luis Bello

Óscar "Nenecho" Rodríguez, exintendente de Asunción, junto a Luis Bello, el actual intendente saliente de Asunción.
Óscar "Nenecho" Rodríguez, exintendente de Asunción, junto a Luis Bello, el actual intendente saliente de Asunción.Gentileza

Conocé el balance que hacen opositores y oficialistas sobre las caóticas gestiones coloradas en Asunción. La capital que hereda la intendenta Sole Núñez tras el desvío de fondos de bonos, la crisis moral, operativa y de infraestructura.

Por Luis López Nery Huerta
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La Municipalidad de Asunción cambiará de administración este martes 3 de noviembre a las 18:00, con el juramento de Soledad Núñez como nueva intendenta. Su asunción marcará el fin de la gestión colorada cartista en el Ejecutivo municipal, tras el periodo de Óscar “Nenecho” Rodríguez , quien renunció en agosto de 2025; y los 14 meses de interinato de Luis Bello.

Soledad Núñez con abrigo claro escuchando a Luis Bello, rodeados de banderas de Paraguay en mesa con documentos.
Soledad Núñez y Luis Bello asistieron a una reunión en un entorno sobrio en Paraguay.

El balance que dejan ambas gestiones expone fisuras profundas en las finanzas, la estructura institucional, la moral y la prestación de servicios básicos. Los concejales Humberto Blasco (PLRA), opositor, y Miguel Sosa (ANR-cartista), oficialista, analizan los puntos más críticos y los escasos aspectos rescatables de este ciclo político en la capital.

La pesada herencia que recibe Soledad Núñez en Asunción:

  • Desvío de fondos: Más de G. 512.000 millones de bonos emitidos para obras utilizados en gastos corrientes y salarios. Habrá que terminar los trabajos y pagar a los bonistas.
  • Colapso en servicios: Pésimo servicio de recolección de basura y déficit crónico en desagües y mantenimiento vial.
  • Quiebre institucional: Dependencias operando al margen de reglamentos, cajas paralelas y abusos de poder denunciados.
  • Informalidad comercial: Descalce fiscal masivo con 41.000 comercios operando sin patente municipal en la capital, según denuncia de Miguel Sosa.

Municipalidad de Asunción: el desvío de bonos, la crisis financiera y el colapso urbano según Blasco

Para el edil opositor Humberto Blasco, el hecho más grave del periodo fue, sin dudas, el desvío de más de G. 512.000 millones de recursos captados con la emisión de bonos, destinados exclusivamente a obras de infraestructura, pero usados para pagar gastos corrientes y, en especial, salarios. El caso, comprobado por la Contraloría General de la República y por un interventor; y dos veces denunciado en la Fiscalía, no parece estar siendo investigado en esa instancia.

Para Blasco, “que no se hayan aplicado las finalidades que fueron aprobadas en el plan de inversión es un hecho sumamente negativo”, que no solamente violó abiertamente las normas municipales, sino que terminó detonando la actual crisis financiera, y forzando la intervención de la Comuna, con la posterior renuncia de Rodríguez.

Lea más: El “Paseo de los escombros”: el legado de abandono que deja Luis Bello en Asunción

Blasco remarca además que en este periodo se registró un severo “quebrantamiento de la institucionalidad municipal”, donde cada dependencia operó al margen de los reglamentos, derivando en cajas paralelas y abusos de poder. Asimismo, critica a Luis Bello por no tener “el coraje de implementar las reformas” encomendadas por el interventor, Carlos Pereira, incrementando los gastos operativos y postergando el compromiso con los bonistas, que ya será responsabilidad de la administración entrante.

Humberto Blasco Gavilán gesticula sentado con camisa blanca en un ambiente formal, rodeado de una audiencia atenta.
Humberto Blasco Gavilán habló durante la última sesión de la Junta Municipal de Asunción.

El concejal agrega que, pese a haber contado con financiamiento suficiente, el “combo cartista” deja una Asunción con un déficit crítico en desagües pluviales, alcantarillado cloacal, transporte y mantenimiento vial. Cuestiona también que la capital haya sido convertida en una verdadera “tierra de nadie”, donde se han habilitado inversiones inmobiliarias masivas en zonas desprovistas de infraestructura básica, lo que compromete seriamente la sostenibilidad y la convivencia en los barrios residenciales a largo plazo.

Luis Bello: los escasos aciertos económicos y el rol de la inversión privada

En el plano positivo, Blasco destaca que al menos durante los 14 meses de Luis Bello se frenó la emisión de nuevos bonos para gasto operativo. Rescata además factores ajenos a la Comuna, como la ausencia de grandes inundaciones del río Paraguay, y aclara de forma tajante que el auge del desarrollo inmobiliario en la capital es “mérito exclusivo de la inversión privada” y no de la gestión municipal.

Gestión colorada en Asunción: evasión tributaria, basura y defensa oficialista ante la crisis

Por su parte, el concejal oficialista Miguel Sosa expone la parálisis en los servicios esenciales, revelando que la recolección de basura llegó a suspenderse durante una semana entera por falta de combustible. Sosa señala que “vos no le podés dejar ni un día al contribuyente” sin este servicio, advirtiendo además sobre un faltante crítico de personal operativo debido a la acumulación de más de 600 funcionarios jubilados sin reposición.

Javier Pintos con gafas y Miguel Sosa discutiendo sentados en una mesa entre otros hombres en ambiente formal.
Miguel Sosa (c) junto a otros miembros de la bancada cartista, participan de la última sesión extra de la JMA.

Sosa revela un descomunal descalce fiscal por la falta de integración tecnológica con la DNIT: de 79.000 comercios registrados con IVA en Asunción, “apenas 38.000 tienen patente municipal habilitada”, operando un 50% en la informalidad. Critica también que a Luis Bello le faltó dinamismo y firmeza administrativa, señalando que “cuando uno llega al poder ya sabe cuál es el manejo” y no puede perder tiempo firmando documentos.

Lea más: Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura

Sobre la salida de Nenecho Rodríguez, Sosa afirmó que su renuncia previa evitó una destitución que ya estaba “cantada” en Diputados, sentenciando que “la renuncia como destitución dan lo mismo”. Respecto al dinero de los bonos, deslinda la responsabilidad de la Junta Municipal. Asevera que las ordenanzas prohíben expresamente usar esos fondos en rubros ajenos a obras, dejando el desvío como atribución exclusiva del administrador, o sea, del intendente colorado que lo resolvió.

Como aspectos a rescatar, Sosa valora la contención en el ingreso discrecional de personal gracias a la aplicación de la Ley 7.445 de concursos públicos. Resalta también las iniciativas de la Junta para habilitar pagos de tributos vía red bancaria y digitalizar planos. Destacó que el recambio de autoridades, cuando Nenecho renunció y asumió Bello, generó un repunte inicial en la predisposición de pago de los contribuyentes.

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