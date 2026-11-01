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Política
01 de noviembre de 2026 - 17:16

Causa Republicana en campaña “presidenciable” por Argentina: Plantean una mujer para “ordenar la casa”

Lilian Samaniego González en blusa roja, escucha atentamente mientras Juan Afara, de pie, comparte información en un ambiente informal.
Lilian Samaniego en el encuentro con Juan Afara (de pie) y Arnaldo Samaniego (der.) en Buenos Aires.ABC Color

Los senadores Lilian y Arnaldo Samaniego junto a Juan Afara visitaron a la comunidad de paraguayos en Buenos Aires. Durante el encuentro, exaltaron la figura de Lilian Samaniego de cara a la presidencia de la República para 2028.

Por ABC Color
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Anoche en Buenos Aires, los senadores Lilian Samaniego, su hermano Arnaldo Samaniego y el exvicepresidente Juan Afara se reunieron con dirigentes de su movimiento Causa Republicana en el vecino país, donde enfatizaron principalmente la candidatura de Lilian para la presidencia de la República en 2028.

“Como dijo Juan también, a tanta gente ya le dimos la oportunidad para que conduzca los destinos de nuestro país... y bueno, a juzgar por sus actos. Ya tuvimos militares, empresarios, ediles, de todo. Entonces, vamos a dejar solamente de alabarlas a través de los poemas y las músicas a las mujeres y vamos a dar la oportunidad de ordenar la casa”, afirmó Arnaldo.

El mismo trató de reencausar un tanto su discurso, que contrario a lo que pretendía aparentemente sonó un tanto machista, ya que había hecho referencia a ordenar la casa casi como una función propia de la mujer.

“¿Qué mejor que una mujer para ordenar nuestra casa? Lilian. Para tener todo limpio, ordenado y la mujer es completa, economista porque maneja todita la economía de la familia”, señaló Samaniego queriendo fundamentar su propuesta.

De todos modos, también prometieron a los paraguayos residentes en Argentina procurar algunas leyes que beneficien a la colectividad en el exterior.

En otro momento, al igual que Afara, Arnaldo Samaniego remarcó como curriculum de su hermana el haber sido presidenta del Partido Colorado cuando fueron a la llanura tras la derrota por la presidencia en 2008 contra Fernando Lugo.

“Llegamos al Senado (los tres) con votos propios y nos juntamos los auténticos colorados. Y valoramos el trabajo titánico que hace Lilian y que ella hizo en su momento de devolver al Partido Colorado el poder de la República, porque de sus manos volvió el Partido Colorado al Gobierno Nacional cuando ella fue presidenta del partido”, dijo Arnaldo.

Afara también le brindó su apoyo de cara a una eventual candidatura presidencial, rememorando también el trabajo de Lilian para que él llegue a ser vicepresidente en 2013 y enfatizó su rol como mujer colorada.

“Todos vemos lo que hacen las mujeres, pero cuando toca hablar de la más alta responsabilidad a veces dudamos, yo no quiero que dudemos yo quiero que todos empujemos este carro que le demos la oportunidad también de plantarse”, sostuvo Afara.

En el encuentro también hubo quejas sobre la representación diplomática de nuestro país en Argentina, a la que reprocharon supuestamente no cumplir con el rol de apoyo a los compatriotas radicados en el vecino país.

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