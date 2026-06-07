Arnaldo Samaniego reconoce su derrota ante Camilo Pérez y agradece sus más de 43 mil “votos sanos”

Con el 98,95% de las mesas procesadas, el exintendente de Asunción y precandidato por la disidencia colorada, Arnaldo Samaniego, reconoció este domingo su derrota frente a Camilo Pérez en las internas de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Según los datos de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Pérez obtuvo 80.733 votos, mientras que Samaniego alcanzó 43.037 sufragios, una diferencia de 37.696 votos que se volvió irreversible cuando ya se habían procesado 753 mesas.

Durante una conferencia de prensa al cierre de la jornada electoral, Samaniego afirmó que ya se comunicó con su adversario político para reconocer el resultado.

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“Como demócratas y como colorados, venimos a reconocer el resultado. Ya le llamé al candidato de la lista 1, al señor Camilo Pérez, para desearle suerte y reconocer el resultado como colorados y como demócratas”, expresó.

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“Tuvimos más de 43.000 votos sanos”, destacó Samaniego

Pese a la derrota, el dirigente resaltó el caudal electoral obtenido por su movimiento y agradeció a quienes respaldaron su candidatura, en especial a los sectores disidentes del Partido Colorado.

“Nosotros tuvimos más de 43.000 votos, votos sanos, convencidos, y ahí va el agradecimiento para todo el equipo”, manifestó.

El precandidato sostuvo que la campaña fue impulsada con “mística, coraje y convicción” y aseguró que el proyecto político de la disidencia continuará activo dentro de la ANR. “Nosotros no vamos a parar. Esto recién empieza. Más que nunca estamos uniendo a los colorados”, señaló.

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Asimismo, agradeció especialmente a los integrantes de la Lista 6, correspondiente al Movimiento Colorado Añetete, y a la Lista 7, Fuerza y Causa Republicana, por el trabajo realizado durante la campaña.

Samaniego asegura que la disidencia seguirá fortaleciendo a la ANR

Durante su mensaje, el exintendente afirmó que los resultados reflejan la existencia de una corriente interna que observa de manera diferente la conducción del Gobierno y de la Municipalidad de Asunción.

“Agradezco la oportunidad de ser el abanderado de un sector importante del Partido Colorado que empieza a notar en forma diferente el manejo del gobierno y el manejo de la municipalidad”, sostuvo.

Añadió que la pluralidad de opiniones fortalece la democracia y que desde la disidencia se puede construir una alternativa política “sanamente y con respeto”.

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Finalmente, agradeció a su familia y reiteró que seguirá trabajando por Asunción y por el fortalecimiento de la ANR. “La lucha recién empieza, con el objetivo de buscar mejores días para Asunción, mejores días para el país y un Partido Colorado más fortalecido”, concluyó.

Lilian reconoce la victoria de Camilo Pérez y pide construir unidad

Por su parte, la senadora Lilian Samaniego, hermana del precandidato derrotado, también reconoció el triunfo de Camilo Pérez y valoró el desempeño electoral de Arnaldo Samaniego. “A pesar de todo, la gente acompañó a Arnaldo y le mostró su firmeza, su coraje, su autenticidad y su coloradismo”, expresó.

Consultada sobre las denuncias de supuesto uso de la estructura estatal durante la campaña, respondió que “ustedes comprobaron que eso era verdad”. No obstante, remarcó que el resultado debe ser aceptado y respetado.

“Yo reconozco al señor Camilo Pérez, que hoy es el candidato de la lista 1. Ya depende de él cómo construye la unidad y la diversidad para que ese apoyo sea auténtico de los 43 mil votos que acompañaron a Arnaldo”, afirmó.

“Hay que aceptar la decisión del pueblo”, afirma la senadora

Ante la amplia diferencia registrada en las urnas, la legisladora insistió en que la voluntad de los electores debe ser respetada. “Hay que aceptar la regla y la decisión del pueblo, que es soberano”, manifestó.

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Según sostuvo, una de las claves de la victoria de Pérez fue el respaldo que recibió de los candidatos a concejales que integraron su equipo político. “Gracias a sus candidatos a concejales, él ganó las internas”, señaló.

Finalmente, indicó que el desafío del candidato ganador será conquistar también a los votantes de la disidencia con miras a las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre.

“Él es el representante del Partido Colorado para las próximas elecciones y tiene que construir con esos 43 mil votos para que realmente ese electorado le acompañe el próximo 4 de octubre”, concluyó.