¿Mensaje para Prieto?: Ever Villalba receta “dosis de humildad” para no matar unidad opositora

Este domingo el senador Ever Villalba, líder de movimiento Frente Radical del PLRA emitió un comunicado, que sin dar nombres, apuntaría al referente opositor esteño y aspirante a la presidencia de la República para el 2028 por la oposición, Miguel Prieto, que hace unos días dijo que “entre el 70% y el 75% de los afiliados liberales” ya lo apoyan a él. Esto ocurre justo cuando en la semana se dio la primera reunión de la oposición de cara al 2028.

“Nadie debe pretender imponer condiciones unilateralmente ni menoscabar a los demás, en una mesa de diálogo entre iguales, nadie puede arrogarse el derecho de distribuir candidaturas antes de escuchar a los otros”, señala parte del comunicado difundido por Villalba.

El pasado 28 de octubre se realizó por iniciativa del PLRA una reunión de todos los actores de la oposición de cara al 2028, encuentro tras el cual se comprometieron a firmar un “acuerdo programático” este 9 de noviembre.

En pos de ese objetivo, es que Villalba hace este reclamo, que si bien no es nominal, claramente iría apuntado a Prieto por los dichos relacionados a su partido. Sobre todo, enfatizó que las discusiones deberían ser “menos mediáticas” y más serias.

“No podemos convertir los medios de comunicación en una mesa paralela de negociación, donde cada declaración genere una nueva controversia y dificulte los acuerdos que decimos buscar”, acotó Villalba.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En uno de los puntos centrales de su crítica remarcó que “hace falta también una buena dosis de humildad”, enfatizando que “ningún dirigente ni partido tiene el monopolio de la representación ciudadana, de la verdad política o de las aspiraciones de cambio, TODOS tenemos algo que aportar y debemos estar dispuestos a escuchar”.

En tal sentido, remarcó que “la soberbia y el desconocimiento, mezclados con voces de aduladores, son malos consejeros” y que “nadie debe pretender imponer condiciones unilateralmente ni menoscabar a los demás” y “en una mesa de diálogo entre iguales, nadie puede arrogarse el derecho de distribuir candidaturas antes de escuchar a los otros”.

Villalba remarcó que su intención no es acallar a nadie, sino lo que exigen es “actuar con responsabilidad, madurez y respeto”.

“La unidad no se construye con imposiciones, descalificaciones ni arrogancia. Se construye con respeto, confianza, reglas claras y responsabilidad histórica. El PLRA no va a renunciar a su legítimo interés de liderar el cambio, pero vamos a someternos a las reglas democráticas”, insistió.

Finalmente, cierra su comunicado remarcando que a su criterio, el camino a seguir es “Primero el Paraguay, después el proyecto país, y finalmente los nombres y el mecanismo para elegirlos”.