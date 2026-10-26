Unidad opositora: PLRA convoca a la oposición para avanzar en fórmula presidencial y “Proyecto País”

El encuentro fue convocado por el titular del PLRA e intendente saliente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, quien a su vez respalda la precandidatura presidencial del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA). La cita se llevará a cabo este miércoles, a las 16:00, en la sede de la agrupación liberal, en la capital.
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¿Qué partidos opositores fueron convocados por el PLRA?
Estigarribia había adelantado que en un principio tenía previsto invitar a las autoridades de los partidos opositores con representación parlamentaria. Por ello, se deduce que fueron invitados:
- Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional)
- Desirée Masi (Partido Democrático Progresista PDP)
- Gloria Portillo (Partido Encuentro Nacional PEN)
- Édgar Segovia (Partido País Solidario PPS)
- Gustavo Javier Rodríguez (Participación Ciudadana PPC)
- Stephan Rasmussen (Partido Patria Querida PPQ)
- Francisco Arrúa (Partido Yo Creo), agrupación liderada por el dirigente esteño y presidenciable opositor Miguel Prieto.
¿Cuál es la prioridad del PLRA frente a las candidaturas opositoras?
Riveros señaló que, si bien buscan iniciar las conversaciones para definir si utilizarán la figura de la alianza o la concertación, la prioridad debe ser avanzar en un “Proyecto País 2028” que apunte a la unión de toda la oposición.
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Subrayó que el PLRA no va a renunciar a su derecho a tener elecciones internas democráticas y disputar la cabeza de la chapa presidencial. El dirigente advirtió además que la discusión no puede limitarse a los nombres sin hablar de cómo gobernar, ya que, de ganar el poder, este sería un gobierno de fracaso.
Votos divididos: Alianza o Concertación
Actualmente los candidatos presidenciales más serios son Ricardo Estigarribia (PLRA) y Miguel Prieto (Yo Creo). Salyn Buzarquis (PLRA) busca ser la dupla de Prieto y Yolanda Paredes, la dupla de Estigarribia. Otros supuestos aspirantes son los senadores liberales Eduardo Nakayama y Celeste Amarilla.
En los últimos 20 años, la oposición ganó una sola vez la Presidencia de la República. Fue en 2008, con la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) y la chapa Fernando Lugo - Federico Franco (PLRA).
La oposición volvió a usar alianzas en las elecciones generales del 2013 y 2018 pero fue derrotada. En 2013 la alianza Paraguay Alegre (Efraín Alegre-Rafael Filzzola) llegó con votos divididos debido a la candidatura presidencial de Mario Ferreiro (Avanza País) y Horacio Cartes fue el ganador.
Posteriormente en 2018, la Alianza GANAR si bien tuvo unidad en toda la oposición, la dupla Efraín Alegre - Leo Rubín (Frente Guasu) fue derrotada por Mario Abdo Benítez (ANR).
En 2023 se usó la figura de la Concertación Nacional con la dupla Efraín Alegre - Sole Núñez, pero hubo división de votos opositores con Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional) y Santiago Peña ganó la presidencia.