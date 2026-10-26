Unidad opositora: PLRA convoca a la oposición para avanzar en fórmula presidencial y “Proyecto País”

El encuentro fue convocado por el titular del PLRA e intendente saliente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, quien a su vez respalda la precandidatura presidencial del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA). La cita se llevará a cabo este miércoles, a las 16:00, en la sede de la agrupación liberal, en la capital.

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¿Qué partidos opositores fueron convocados por el PLRA?

Estigarribia había adelantado que en un principio tenía previsto invitar a las autoridades de los partidos opositores con representación parlamentaria. Por ello, se deduce que fueron invitados:

Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional)

Desirée Masi (Partido Democrático Progresista PDP)

Gloria Portillo (Partido Encuentro Nacional PEN)

Édgar Segovia (Partido País Solidario PPS)

Gustavo Javier Rodríguez (Participación Ciudadana PPC)

Stephan Rasmussen (Partido Patria Querida PPQ)

Francisco Arrúa (Partido Yo Creo), agrupación liderada por el dirigente esteño y presidenciable opositor Miguel Prieto.

¿Cuál es la prioridad del PLRA frente a las candidaturas opositoras?

Riveros señaló que, si bien buscan iniciar las conversaciones para definir si utilizarán la figura de la alianza o la concertación, la prioridad debe ser avanzar en un “Proyecto País 2028” que apunte a la unión de toda la oposición.

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Subrayó que el PLRA no va a renunciar a su derecho a tener elecciones internas democráticas y disputar la cabeza de la chapa presidencial. El dirigente advirtió además que la discusión no puede limitarse a los nombres sin hablar de cómo gobernar, ya que, de ganar el poder, este sería un gobierno de fracaso.

Votos divididos: Alianza o Concertación

Actualmente los candidatos presidenciales más serios son Ricardo Estigarribia (PLRA) y Miguel Prieto (Yo Creo). Salyn Buzarquis (PLRA) busca ser la dupla de Prieto y Yolanda Paredes, la dupla de Estigarribia. Otros supuestos aspirantes son los senadores liberales Eduardo Nakayama y Celeste Amarilla.

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En los últimos 20 años, la oposición ganó una sola vez la Presidencia de la República. Fue en 2008, con la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) y la chapa Fernando Lugo - Federico Franco (PLRA).

La oposición volvió a usar alianzas en las elecciones generales del 2013 y 2018 pero fue derrotada. En 2013 la alianza Paraguay Alegre (Efraín Alegre-Rafael Filzzola) llegó con votos divididos debido a la candidatura presidencial de Mario Ferreiro (Avanza País) y Horacio Cartes fue el ganador.

Posteriormente en 2018, la Alianza GANAR si bien tuvo unidad en toda la oposición, la dupla Efraín Alegre - Leo Rubín (Frente Guasu) fue derrotada por Mario Abdo Benítez (ANR).

En 2023 se usó la figura de la Concertación Nacional con la dupla Efraín Alegre - Sole Núñez, pero hubo división de votos opositores con Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional) y Santiago Peña ganó la presidencia.