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Política
01 de noviembre de 2026 - 12:51

Soledad Núñez: Asunción no recibe recursos del Tesoro Nacional desde el 2018

Miles de asuncenos coparon el microcentro para festejar el triunfo de Soledad Núñez.
La intendenta Soledad Núñez encontrará una comuna con millonarias deudas y escasos recursos. Nathalia Aguilar

El Ministerio de Economía transfirió G. 2,76 billones a las municipalidades y las gobernaciones según su ultimo informe. Tres comunas no recibieron un solo guaraní hasta setiembre, entre ellas Asunción. Con esta situación se encontrará la intendenta electa Soledad Núñez (Alianza).

Por ABC Color
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La transferencia realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a las gobernaciones y municipalidades totalizó G. 2,76 billones al cierre de setiembre de 2026, según el último informe del Ministerio de Economía.

Las gobernaciones recibieron un total de G. 1.890.342 millones, mientras que las municipalidades percibieron G. 866.318 millones, durante los nueve meses del 2026. Los recursos desembolsados provienen de Royalties, Impuesto al Valor Agregado, Canon por Juegos de Azar y otras compensaciones.

Lea más: Nenecho sigue privando a Asunción de recibir dinero del Fonacide

Sin embargo, según la documentación ministerial tres comunas no recibieron un solo guaraní en lo que va del 2026 debido a que sus cuentas están bloqueadas por diversas faltas administrativas y legales.

No recibieron recurso alguno la Municipalidad de Asunción a cargo de Luis Bello (ANR), la Municipalidad de Paso Barreto a cargo del intendente Milciades Arce (PLRA) y la Municipalidad de Valenzuela, cuya intendenta es Mirtha Fernández (PLRA).

Asunción dejó de recibir desde el 2018

Para recibir los recursos del Tesoro Nacional los gobernadores e intendentes deben presentar su rendición de cuentas e informes cuatrimestrales, así como también transferir el 15% de lo recaudado por impuesto inmobiliario.

Lea más: Caja Municipal de Jubilaciones: Soledad Núñez encontrará “histórica deuda”

La Municipalidad de Asunción dejó de recibir recursos del Ministerio de Economía en concepto de Fonacide, royalties y juegos de azar desde 2018.

El motivo principal es la falta de transferencia de impuestos desde el 2015, cuando la Comuna Capitalina estaba administrada por el intendente Mario Ferreiro (Alianza). Los desembolsos se hacían de manera irregular, por lo cual desde el 2018 el Tesoro Nacional bloqueó las cuentas municipales y dejó de transferir dinero.

La situación empeoró durante la gestión del intendente cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez debido a las deudas acumuladas y a la falta de rendición de cuentas administrativas.

Si bien, la Comuna planteó, en 2023, un plan de pagos fraccionados (11 cuotas en total) de la deuda del municipio del 2015, esta propuesta fue rechazada y la deuda siguió aumentando durante la gestión de Luis Bello.

La intendenta electa Soledad Núñez (Alianza) encontrará una municipalidad con innumerables deudas y pocos recursos disponibles.

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