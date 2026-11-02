Carlos Núñez, indignado por número de funcionarios de Zenaida: “Tengo 7 años en el Senado y nunca he conseguido”

Este lunes, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso Nacional recibirá a la senadora cartista Zenaida Delgado (ANR, Partido Colorado), quien hará su descargo antes del tratamiento en la Cámara Alta de un pedido de inicio de un proceso de pérdida de investidura en su contra.

El Senado tiene previsto analizar el miércoles una solicitud hecha por la senadora opositora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), quien propone expulsar del Senado a la parlamentaria oficialista luego de que se hiciera pública la semana pasada una denuncia de funcionarias del Senado que acusan a la senadora Delgado de exigir que sus empleados en el Congreso le transfieran parte de sus sueldos, además de supuestamente solicitar pagos de decenas de millones de guaraníes a cambio de nombramientos permanentes.

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La senadora Delgado ha negado públicamente las acusaciones en su contra. Sin embargo, fuentes del Poder Legislativo han indicado extraoficialmente que el pedido de pérdida de investidura tendría el número suficiente de votos para su eventual aprobación.

“Un poco grave”

En conversación con ABC Cardinal este lunes, el senador cartista Carlos Núñez (ANR), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, manifestó que la bancada “independiente” colorada que él integra – compuesta por ocho miembros – ya resolvió acompañar el pedido de pérdida de investidura.

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El parlamentario colorado calificó como “un poco grave” las acusaciones contra su colega.

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Sin embargo, en sus declaraciones de hoy parecía más indignado por la cantidad de funcionarios que Delgado tenía asignados – en comparación con su propio número - que por la denuncia de supuesto tráfico de influencias contra la senadora.

“Yo tengo siete años en el Senado y nunca he conseguido (...), no puede ser que ella sea de otro partido y se suma al Partido Colorado y consigue rápidamente más de 17 cargos, aparte les cobraba”, dijo.

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La senadora Zenaida Delgado entró al Congreso en 2023 como representante del partido opositor Cruzada Nacional. Sin embargo, inmediatamente se trasladó al Partido Colorado y pasó a integrar la bancada del movimiento oficialista Honor Colorado.