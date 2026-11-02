Declaraciones de Alliana “vienen a preocuparnos más”, dice senador Maidana

Pedro Alliana anunció que pone “en pausa” su carrera a la precandidatura a la Presidencia de la República para “arreglar la casa”, debido a la crisis financiera generada por Ueno Bank.

La entidad financiera está bajo sumario del Banco Central del Paraguay (BCP) tras la filtración de informes sobre excesos y faltas de operaciones con empresas vinculadas, superando los límites establecidos. Además, Ueno Bank concentra G. 4,9 billones de fondos públicos, de los cuales US$ 345 millones son de los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS).

Derlis Maidana, senador colorado oficialista, recordó que hace unas semanas mantuvieron una reunión tipo interrogatorio por más de tres horas con los miembros del directorio del BCP y estos aseguraron que todo está en orden y que son varios los bancos que fueron sancionados en la última década y que en el caso de Ueno Bank se estaban realizando las correcciones en las fallas administrativas.

“Hoy esta declaración del vicepresidente realmente lo que viene es a preocuparnos más a todos los paraguayos, en el sentido de que que él sabe que nosotros no sabemos, o él tiene la certeza de que el Banco Central del Paraguay está mintiendo, porque acá si bien el presidente de la República es el que nombra a presidentes y directores del del Banco Central del Paraguay, es con acuerdo también del Senado”, afirmó.

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Santiago Peña debe dar explicaciones

Dijo que deben conversar con Peña y Alliana, e incluso no descartó conformar una comisión independiente con técnicos calificadísimos que verifiquen los informes del BCP para saber si se ajustan o no a la realidad.

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Agregó que el Presidente y el Vicepresidente deben hablar con las autoridades del BCP con objetividad y con una técnica eficaz para explicarle a la ciudadanía y dar tranquilidad a todo el sistema financiero, ya que consideró que no por diferencias personales, de movimiento, incluso de partido se pueda fundir todo el sistema financiero paraguayo que se logró construir con mucho esfuerzo de todo el pueblo a partir de la constitución del 92.

“¿Qué sabe el vicepresidente que nosotros como legisladores o como ciudadanos no sepamos? Entonces o acá miente el Banco Central o miente la gente de la superintendencia de bancos que en su comparecencia en el Senado han afirmado que de que todo se está encaminando dentro del punto de vista estrictamente institucional”, cuestionó.

Sostuvo que en caso de que se descubra que las autoridades mienten, tendrán que irse.

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Pausa de la candidatura de Alliana

Sobre la pausa en su candidatura anunciada por parte de Alliana, citó a Horacio Cartes, quien siempre dice que se debe apoyar “al que tiene hambre”, o como en el fútbol, darle oportunidad al que quiere jugar.

Sostuvo que ya no se puede jugar con la dirigencia del Partido Colorado cambiando de candidato día a día, ya que no es la forma de construir un proyecto político, ni proyecto país.

Insistió en que, al igual que planteó su correligionario y colega Silvio “Beto” Ovelar, deben conformar un comando bajo el liderazgo de Santiago Peña y con el precandidato Pedro Alliana, y en caso de que el Vicepresidente ya no quiera ser candidato, lo debe decir y ver quien lo reemplazaría, ya que tienen muchos candidatos.

“Estamos sin movimiento nosotros, no tenemos inscrito hasta el momento un nombre, un movimiento. Estamos en estos momentos y desde el inicio mandato acompañando la gestión del presidente Santiago Peña, pero para que nosotros mismos podamos salir, como siempre lo hicimos, a defender las posturas del gobierno, nosotros necesitamos que haya un informe claro de las autoridades del Banco Central del Paraguay si se están cumpliendo las normativas o de lo contrario la ciudadanía también, por supuesto, a nosotros nos va a exigir”, puntualizó.

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Oficialistas se organizan en grupo de WhatsApp

Fue consultado si ve que Peña se está quedando solo, a lo que respondió que actualmente está pasando por un momento difícil, considerando también que al oficialismo le cuesta ganar elecciones.

Detalló que actualmente se organizan con un grupo de WhatsApp creado entre todos los legisladores que acompañan la figura de Pedro Alliana como precandidato y que conforman el equipo de Santiago Peña.

“Ahora, con lo que ocurrió hoy yo no sé si Pedro Alliana sigue siendo candidato, y yo no sé si sigue siendo el candidato de Santiago Peña Palacios”, concluyó.