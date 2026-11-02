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Política
02 de noviembre de 2026 - 19:54

Freddy Franco se apunta para la Gobernación de Central y pide respeto entre opositores

Federico Freddy Franco, actualmente diputado, instala su nombre como candidato a la Gobernación de Central.
Federico Freddy Franco, actualmente diputado, instala su nombre como candidato a la Gobernación de Central.

El diputado Federico “Freddy” Franco (PLRA) anunció su precandidatura a la Gobernación de Central para 2028, exigiendo unidad opositora. Además, criticó la falta de seriedad de quienes menosprecian al partido liberal.

Por ABC Color
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El diputado Federico “Freddy” Franco, cuyo feudo familiar se centra principalmente en Fernando de la Mora, donde su hermano Luis Fernando Franco fue electo intendente, anunció su aspiración de pelear contra otros opositores por la candidatura a la Gobernación de Central, dentro del proceso de unidad que están gestando.

“Es la primera vez que miembros del directorio, en este caso, diputados también en su mayoría, fuimos a escuchar un poco la situación y el balance luego de estas elecciones y nosotros estamos también postulándonos para la gobernación del departamento Central”, dijo Franco, admitiendo sus pretensiones.

Como preseas, expuso su “trayectoria”, su “espíritu de lucha” y su equipo político. remarcando que salieron “bien consolidados en estas últimas elecciones”, y que ello le da respaldo para candidatarse, aunque enfatizó que lo primordial es la unidad.

Lo más importante acá es que la oposición esté unida para el 2028. Las heladeras siguen estando vacías. Tenemos múltiples denuncias de falsificación de títulos en lo que es la educación. Nosotros tenemos todavía mucho desfasaje en cuanto a obras públicas a nivel de la región, comparándonos con otros países. Es por eso que el país necesita urgentemente un cambio, y ese cambio se va a dar con la unidad de toda la oposición”, sostuvo.

Franco apuesta por el diálogo y el consenso de los sectores de la oposición

Si reconoció, sin querer atacar nominalmente a ninguno, que expresiones “soberbias” de algunos opositores no contribuyen al objetivo. Sin nombrarlo, se referiría al líder y precandidato a la presidencia por el Partido Yo Creo, Miguel Prieto.

“Yo no quiero opinar sobre ninguna persona, lo único que le puedo decir es que se nota sobremanera cuando un candidato habla en serio. Y cuando hablamos en serio es respetar cada uno sus instituciones particulares, cada uno de los partidos, sanear las casas, sanear cada una de las instituciones particulares y luego de eso, sentarnos a conversar” dijo.

Pese a esto, afirmó estar confiado en que la oposición sabrá encontrar los acuerdos para trabajar en una propuesta seria y única de cara al 2028, y, sobre todo proponer a la ciudadanía una solución a los problemas del pais.

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