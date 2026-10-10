¿Por qué la ANR tendrá menos fondos municipales a pesar de su victoria en la mayoría de las intendencias?

Al analizar los resultados de las recientes elecciones municipales, el senador Ignacio Iramain sostuvo que resulta irrelevante que la Asociación Nacional Republicana (ANR) se jacte de haber aumentado su número de intendencias, dado que la oposición gobernará en los distritos con mayor densidad poblacional y volumen financiero. El legislador remarcó que el mapa político cambió drásticamente en términos de peso presupuestario real.

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En la última sesión de la Cámara Alta, Iramain (Independiente) —quien asumió en reemplazo de Kattya González tras su expulsión el 14 de febrero de 2024— afirmó que contar votos, intendencias o concejales es una discusión secundaria. A su criterio, lo sustancial es analizar “la nueva realidad del poder municipal”, donde la oposición avanza en la administración de la mayor parte de los recursos que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfiere a municipios y gobernaciones.

El parlamentario lamentó además la baja participación electoral, que apenas alcanzó el 51%, cifra que calificó de insuficiente para un “país democrático”. “En las democracias plenas es la participación del 80% la que revela un buen ejercicio democrático, porque hay educación, hay salud y hay un buen funcionamiento del Gobierno”, señaló.

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En ese sentido, cuestionó las intervenciones de colorados y liberales sobre el cómputo de bancadas y comunas obtenidas: “Acá tenemos que sacar conclusiones fundamentales, que es lo que realmente preocupa y debe preocupar a los partidos políticos”.

¿Qué partido administrará los mayores fondos municipales tras las elecciones?

Iramain recordó que incluso el expresidente de la República y titular de la ANR, Nicanor Duarte Frutos, admitió que “coloradizar” el mapa con distritos pequeños carece de impacto real. Explicó que “lo real” se mide en términos de presupuesto y matemáticas, bajo una lectura rigurosa y alejada del sesgo de las encuestas o bocas de urna.

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El senador detalló que el presupuesto municipal total en Paraguay asciende a US$ 1.252 millones. De ese total, la capital, Asunción —cuya intendenta electa es Soledad Núñez—, maneja unos US$ 388 millones, mientras que Ciudad del Este —con Dani Mujica al frente— administra cerca de US$ 57 millones.

“Entre esas dos (Asunción y CDE) es la mitad del presupuesto municipal frente a todas las pequeñas municipalidades que existen en el resto. Esto es lo que hay que tener en cuenta”, afirmó.

Añadió que existe una mayor concentración poblacional e impacto socioeconómico en los municipios que no estarán bajo el signo de la ANR. “Aquí es donde se ven los resultados. En los lugares más importantes, las capitales, Villarrica, Asunción, Ciudad del Este. Esto es lo que hay que definir”, sostuvo.

¿Por qué el avance de la ANR en municipios pequeños es considerado irrelevante?

Otro aspecto relevante expuesto por el legislador es que 121 de las 247 comunas “con datos” dependen de las transferencias financieras del Gobierno central para cubrir el 40% o más de sus presupuestos operativos.

A criterio del parlamentario, esta cifra pone al descubierto el carácter clientelar de dichas administraciones respecto al Poder Ejecutivo. “Si no se les transfieren, no funcionan. Veinte municipios fueron creados en veinte años y fueron creados en los lugares donde el crimen organizado tiene mayor actividad”, aseveró.

En esa línea, advirtió que varias comunas subsisten mediante la prebenda estatal y completan sus ingresos en zonas con fuerte presencia del crimen organizado. “La prebenda se mantiene en todo eso que fue teñido en pequeñas municipalidades en casi todo el país”, enfatizó.

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En contraposición al discurso triunfalista del oficialismo por la cantidad de distritos obtenidos, Iramain reiteró que las ciudades con mayor presupuesto quedaron bajo control de la oposición.

Si bien las intendencias de la ANR equivalen al 71% de los distritos frente al 29% de la oposición, en términos financieros el escenario se invierte: solo el 47% de los fondos municipales será administrado por la ANR, mientras que el 53% estará en manos de gestiones opositoras.

“Así que lo que tenemos que tener en cuenta son estos resultados, porque con una competencia tan desigual en recursos se ha logrado conquistar la mayor parte del presupuesto municipal de todo el país. No esas pequeñas municipalidades”, afirmó.

Asimismo, criticó la creación irregular de nuevos municipios. Recordó que por ley se exige una población mínima de 10.000 habitantes por comuna, pero existen más de veinte distritos aprobados en transgresión a la norma con apenas 5.000 pobladores.

Según explicó, estas comunas de menor escala manejan presupuestos de apenas US$ 5 millones. “¿Qué puede hacer un municipio con cinco millones de dólares sino manejarlo sobre todo como un presupuesto rígido para pagar a los funcionarios que terminan siendo operadores políticos funcionales a los partidos que están gobernando en esos lugares? Pero de obras, ah, imposible”, cuestionó.

Finalmente, destacó el papel de la ciudadanía durante la jornada comicial al señalar que “el pueblo salvó al pueblo”, pese a la marcada brecha financiera entre el oficialismo y la oposición, calculada en una relación de diez a uno. “Y aun así se lograron objetivos importantes de parte de la fuerza ciudadana que salió a votar y a quienes realmente tenemos que felicitar, aquellos que no se vendieron y no se dejaron comprar”, concluyó.