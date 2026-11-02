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Política
02 de noviembre de 2026 - 19:13

Vallejo responsabiliza a Peña por la crisis financiera y pide cambios en el Banco Central

Santiago Peña con camiseta clara y sombrero blanco lidera la visita, rodeado de dos hombres en entorno industrial con grandes estructuras de metal.
Santiago Peña podría motivar un nuevo pase del Rubicón de parte de sus aliados, afirmó la diputada Rocío Vallejo.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

La diputada Rocío Vallejo (PPQ) apuntó contra Santiago Peña por eludir su responsabilidad ante la crisis financiera que admite el propio Pedro Alliana. Advirtió que el 2028 no será un “Disney World” para el próximo gobierno.

Por ABC Color
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La diputada Rocío Vallejo (PPQ) remarcó que es grave las situación en el sector financiero - sobre la cual algunos opositores vienen alertando hace tiempo- y que “es momento de tomar decisiones por parte de la máxima autoridad de este país”, Santiago Peña, si es que pretende que esto no termine de estallar, situación que ya hasta hizo dudar a Pedro Alliana de su candidatura para 2028.

Vallejo dijo que espera que ahora que el propio vicepresidente de la República le expresa su preocupación a Peña, finalmente se hagan los cambios, empezando por barrer a todos los miembros del Banco Central del Paraguay (BCP) que propiciaron esta situación.

“Santiago Peña es el que una vez más no sale a dar la cara, a decir que está bien, no sale a cambiar al presidente del Banco Central (Carlos Carvallo) porque eso es lo que tiene que hacer, cambiarlos a todos”, sostuvo Vallejo.

La legisladora dijo que incluso esta situación motivó la renuncia de la exmiembro del Directorio del BCP, Carmen Marín, y, sin embargo, Peña no solo se emperra en mantener a Carvallo (expresidente de Ueno, cuando era financiera), sino también al exprocurador Marco Aurelio González, de cuestionados antecedentes.

“Él le mete a una persona sumamente mal vista como este González, luego no lo cambia al presidente del Banco Central ante una situación que explota por todos lados. Es Santiago Peña el que no está asumiendo la responsabilidad en este problema y es grave”, insistió la legisladora.

También lamentó que con este panorama “el gobierno que se va a recibir en el 2028, precisamente Disneyland no es”, sino que posiblemente sea un caos.

En “embotellamiento” en el Rubicón

Respecto a las mayorías en el Congreso, que recientemente se reacomodaron del lado del Peñismo/Allianismo, dejando atrás años de sometimiento a Honor Colorado, posiblemente vuelvan a reacomodarse tras el anuncio de Pedro Alliana de que ponía en “suspenso” su precandidatura presidencial por el oficialismo hasta que se ordene la casa.

Reconfigura todo de vuelta porque imagínate, el expresidente Cartes dice: ‘Yo ya no presento candidaturas’. Bueno, entonces estaba Pedro Alliana, toditos se volvieron allianistas y peñistas. Ahora Pedro Alliana dice: ‘Yo así no voy a asumir este país’. Entonces, no hay más peñismo, no hay más cartismo. Entonces, creo que están cruzando ahí el pobre Rubicón estará enloquecido”, afirmó.

Esto ante claras referencias históricas a lo que debía ser un pase sin retorno, como fue el paso del Rubicón por parte de Julio César, aunque para el oficialismo pareciera ser una vía de doble sentido.

“Está totalmente confundido el ambiente, me imagino que, para ellos, políticamente, lógicamente, es un golpe muy grande que la persona por quien apostaste, a quien le dijiste no a Cartes, y le dijiste sí a Alliana, ahora Alliana dice: ‘No, espera un poquito, yo en estas condiciones no asumo’. Entonces, Peña acá es como el gran culpable en este tema”, sostuvo.

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