Amarilla acusa al oficialismo de querer venderse como gobierno y oposición en plena campaña

El legislador recibió en tono de burla el anuncio del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien comunicó que pausará su campaña presidencial con miras al 2028 hasta que el gobierno de Santiago Peña ponga en “orden la casa”.

Alliana había realizado esta manifestación en referencia al retraso en obras públicas, la falta de medicamentos en el sistema de salud pública y la inestabilidad en el sistema financiero. Este último punto cobró fuerza después de que se revelara que las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) permitieron al Banco Ueno —vinculado al mandatario— acaparar fondos jubilatorios del IPS y otros recursos estatales.

El parlamentario liberal ironizó sobre el hecho de que Alliana ahora “viera la luz”, a pesar de ser vicepresidente y precandidato presidencial del partido de gobierno. “Se dio cuenta de que en el sistema financiero hay problemas, después de estar diciendo que había estabilidad, que todo estaba bien, que el Banco Central no necesitaba que se cambie nada; ahora vieron la luz”, cuestionó.

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“Y esto, desde mi lógica, responde a una sola cosa: intentar venderle a la ciudadanía que ellos son a la vez gobierno y oposición, y estamos en época electoral, estamos a un año de las elecciones”, subrayó.

¿Qué relación hay entre el Banco Central, el IPS y las críticas del oficialismo?

El senador recordó que la oposición si se la pasó exigiendo respuestas el año pasado respecto a estas irregularidades y al desabastecimiento crónico en Salud Pública. Asimismo, acusó a la administración actual de supuestos negociados.

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Afirmó que la ministra de Salud, Teresa Barán, se enriqueció mediante la tercerización de medicamentos; que en el Instituto de Previsión Social (IPS) “se robaron todo lo que había”, y que el BCP atraviesa una crisis de credibilidad.

“Todo esto nosotros lo dijimos miles de veces. Y ahora se dieron cuenta porque estamos en campaña política”, sentenció.

¿Cómo califica la oposición al tándem presidencial de Santiago Peña y Pedro Alliana?

Amarilla sostuvo que este tipo de posturas y anuncios del oficialismo buscan confundir a la ciudadanía de cara al futuro, reiterando que tanto el mandatario de turno como su vicepresidente forman parte exactamente del mismo esquema de poder.

“Ellos son parte, Alliana y Santi Peña son el mismo corazón. Y también está ahí Horacio Cartes, y están todos los grupos que manejan el gobierno; ellos son la misma cosa”, aseveró.

Finalmente, indicó que ante este escenario la oposición tiene la responsabilidad de presentar un modelo de gestión diferente, por lo que aseguró que ya trabajan en la construcción de una alternativa para ganar las próximas elecciones y aplicar un cambio estructural en el sistema.