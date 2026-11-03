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Política
03 de noviembre de 2026 - 15:33

En medio del caos, jura suplente de Zenaida y Cruzada recupera otra banca

Faisal Huespe, senador de Cruzada Nacional jurando. Foto: Prensa Senado.
Faisal Huespe, senador de Cruzada Nacional jurando. Foto: Prensa Senado.

El Senado aceptó la renuncia de Zenaida Delgado y tomó juramento a Faisal Huespe, permitiendo a Cruzada Nacional recuperar su tercera banca. El relevo exprés se dio en medio de la tensión por la crisis de Ueno.

Por ABC Color
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En menos de dos minutos, el pleno del Senado —presidido por Basilio “Bachi” Núñez (ANR, oficialista)— aprobó la dimisión de Delgado, presentada un día antes ante su inminente pérdida de investidura. La exlegisladora arrastraba graves denuncias formuladas por numerosos funcionarios del Congreso, quienes la acusaban de exigirles el cobro de un “peaje” o canon por cada rubro y nombramiento, obligándolos incluso a gestionar millonarios préstamos en la Caja Parlamentaria para saldar dichos pagos.

¿Por qué renunció Zenaida Delgado y cuáles son los antecedentes de corrupción?

Los cuestionamientos contra Zenaida Delgado no son nuevos. Un año atrás, legisladoras opositoras y disidentes ya habían presentado una denuncia pública que quedó estancada en el Parlamento debido al fuerte blindaje político que le otorgaba el movimiento Honor Colorado.

Lea más: ¿Quién es Faisal Huespe, el cirujano seguidor de Payo Cubas que reemplazaría a Zenaida Delgado?

A este historial se suma el escándalo protagonizado cuando utilizaba un vehículo oficial del Congreso para fines particulares, el cual terminó consumido por las llamas.

Faisal Huespe, senador de Cruzada Nacional jurando. Foto: Prensa Senado.
Faisal Huespe, senador de Cruzada Nacional jurando. Foto: Prensa Senado.

Delgado había ingresado al Senado en la lista de Cruzada Nacional haciendo campaña desde España, donde prometía erigirse como la voz de los migrantes y exiliados económicos.

Sin embargo, apenas juró, rompió con su nucleamiento político y se alineó con el cartismo a cambio de diversas prebendas. Cuando sus electores y su entonces pareja le reclamaron el giro político, la exsenadora fingió haber sido agredida. Aunque su abogada la catalogó en su momento como una “víctima de intento de feminicidio traumatizada”, ese mismo día fue captada visitando a Horacio Cartes para saludarlo por su cumpleaños.

Cabe destacar que Delgado se convirtió en la tercera parlamentaria en abandonar las filas de Cruzada Nacional para sumarse al cartismo que termina perdiendo su investidura, siguiendo el mismo camino que Javier Vera, alias “Chaqueñito”, y Norma Aquino, conocida como “Yamy Nal”.

Horacio Cartes con Javier Vera, con Norma Aquino y con Zenaida Delgado.
Horacio Cartes con Javier Vera, con Norma Aquino y con Zenaida Delgado.

¿Cómo impacta la salida de Delgado en la correlación de fuerzas del cartismo y Cruzada Nacional?

Para cubrir la vacancia, asumió el médico cirujano Faisal Huespe, un profesional que concluyó sus estudios de Medicina en 2004, completó una residencia de tres años en cirugía general en el Instituto de Previsión Social (IPS) y posteriormente orientó su carrera hacia la cirugía estética.

Huespe ratificó su alineamiento político al sostener que comparte plenamente los ideales de Paraguayo Cubas. “La casta política que tiene sumida al Paraguay en esta situación es un enemigo común de todos los ciudadanos”, había señalado el nuevo parlamentario al asumir el desafío de recomponer la bancada opositora.

Huespe arrastraba varias denuncias de supuesta mala praxis de pacientes, pero ninguno de los casos llegó a instancias judiciales o fueron desestimados.

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