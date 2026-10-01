“Bachi” desafía a dirigencia de ANR: “El que pierda su departamento debe dar un paso al costado”

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, habló sobre los rumores de supuestas jugadas políticas para sacarlo de su cargo. Al ser consultado sobre si el gobernador de Guairá, César “Cesarito” Sosa, estaría buscando alianzas con la disidencia colorada para reemplazarlo, Núñez señaló que solo “escuchó” comentarios de sus colegas, pero no le dio importancia.

En ese sentido, sostuvo que el verdadero liderazgo se demuestra en las urnas y lanzó un desafío directo a las autoridades de su movimiento: quien pierda la mayoría de los distritos en su departamento debería dar un paso al costado.

Núñez remarcó que las próximas elecciones generales serán la prueba de fuego tanto para senadores, diputados como para gobernadores. Señaló que en cada periodo legislativo suele darse un recambio de entre el 70% y el 80% de las figuras políticas, por lo que no teme quedar fuera de la presidencia o perder su espacio. “Si hay una mayoría que no quiere que continúe, voy a ser un senador más, sin problemas”, afirmó al restarle peso a las disputas por la mesa directiva.

Núñez vaticina triunfo de Camilo Pérez el próximo 4 de octubre en Asunción

En otra línea, el presidente del senado se mostró confiado de cara a los próximos comicios municipales y proyectó una victoria del Partido Colorado (ANR) en la capital y en diversos puntos del país.

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En ese contexto, restó importancia a las denuncias existentes sobre irregularidades en el padrón electoral señalando que el control de las mesas está en manos opositores: “Nosotros somos minoría en las mesas y minoría en el órgano de control”, sostuvo.

Por otro lado, el legislador minimizó la efectividad del dinero en las elecciones afirmando que “si vos tenés recursos económicos y pensás que vas a cambiar el sentido del votante, estás equivocado”, aseguró

Bachi: ANR busca más municipios

En cuanto a la conquista de los municipios, Núñez estableció como meta mantener el poder en más de 170 distritos, afirmando que “la base es 170, pasamos 180 y es lo ideal”. Sin embargo, al enfrentar los reclamos ciudadanos por el mal estado de las ciudades y el deterioro de los servicios básicos bajo administraciones coloradas, el parlamentario alegó “Baches va a haber siempre. ¿Por qué? Porque el país está centralizado”, dijo.

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Con este argumento, Núñez justificó que las comunas apenas reciben el 3 % del presupuesto nacional y dependen exclusivamente del Gobierno Central. Además, prometió impulsar una Ley de Capitalidad para Asunción de manera condicional a los resultados, restando posibilidades a la oposición: “Soledad Núñez no tiene posibilidad de ganar”, sentenció.

Bachi habla de “error de buena fe” en el caso Rivas

Durante la entrevista, el titular del Congreso también fue cuestionado por la condena del exlegislador Hernán Rivas y el respaldo que este recibió en su momento para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Núñez reconoció que la bancada cometió un error al apoyarlo, pero lo justificó diciendo que actuaron “de buena fe” y que no era posible adivinar el desempeño de cada miembro.

“No puedo tener un ojo clínico para saber quién es profesional acá”, expresó para desmarcarse de las críticas sobre la falta de rigurosidad en las designaciones.

Pese a admitir la equivocación, Bachi Núñez rechazó firmemente la idea de que el Congreso pida disculpas públicas de manera institucional, postura que contrasta con la de otros colegas de su sector como Silvio “Beto” Ovelar. Para el presidente de la Cámara Alta, la responsabilidad del caso es de carácter individual y no debe salpicar a todo el cuerpo legislativo. Además, desvió la atención señalando que existen despachos de abogados vinculados a exautoridades judiciales que resultan mucho más dañinos que la actuación del propio Rivas.

Bachi respalda a Pedro Alliana como el único candidato y descarta rupturas en Honor Colorado

Finalmente, el senador buscó apagar los rumores sobre un distanciamiento entre el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, y el vicepresidente Pedro Alliana.

Ante las versiones de que Alliana podría alejarse del oficialismo o competir por fuera del movimiento para las próximas elecciones generales, Núñez fue categórico al confirmar que el vicepresidente sigue siendo la figura principal y el candidato natural del sector. “Pedro Alliana es el mejor posicionado, no sé quién puede sacarle de ese lugar”, sentenció.

Núñez atribuyó estas especulaciones al nerviosismo propio del ambiente político ante la cercanía de las elecciones y descartó divisiones profundas en la cúpula del cartismo. Recordó que lleva casi dos décadas trabajando junto a Alliana dentro del movimiento Honor Colorado y garantizó que la estructura se mantiene unida.