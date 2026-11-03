PLRA anuncia que la oposición impulsará juicio político contra Santiago Peña y Pedro Alliana

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la agrupación política y contó con la participación de las autoridades partidarias, además de parlamentarios entre ellos los senadores Líder Amarilla, Salyn Buzarquis y Sergio Rojas. También asistieron legisladores opositores de otras nucleaciones, entre ellos Raúl Benítez (Independiente), Rocío Vallejo (PPQ) y Alexandra Zena, entre otros.

¿Qué motivó al PLRA a impulsar el juicio político al Ejecutivo?

Al término del encuentro, el gobernador del departamento Central y precandidato a la Presidencia, Ricardo Estigarribia, actuó de vocero. Anunció que el PLRA, en conjunto con diputados de diversos sectores de la oposición, impulsará el juicio político a la máxima dupla gubernamental ante la grave crisis que afecta al sistema financiero y a los fondos de miles de paraguayos.

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¿Cómo será el proceso parlamentario para presentar el libelo acusatorio?

En este marco, Estigarribia señaló que los diputados liberales y los representantes del tercer espacio presentarán el libelo acusatorio ante la Cámara de Diputados, con causales diferenciadas tanto para el presidente como para el vicepresidente. El procedimiento contempla posteriormente su tratamiento en la Cámara de Senadores, siempre que obtenga la aprobación requerida en la instancia legislativa inicial.

“Lo que ocurrió es muy grave. Saquearon el país, saquearon la plata de los jubilados y esto no puede quedar así. No puede haber impunidad”, manifestó Estigarribia, quien responsabilizó directamente al Gobierno del Partido Colorado por la crisis que, según expresó, terminó fracturando el sistema financiero nacional.

Estigarribia restó importancia a que de ser destituidos Santiago Peña y Pedro Alliana, en la línea de sucesión está el titular del Senado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, oficialista).

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¿Qué postura asumió la oposición frente a la crisis del sistema financiero?

Durante la conferencia, el vocero también cuestionó la responsabilidad institucional del vicepresidente Pedro Alliana. Recordó que, desde 2023, este ocupó la titularidad del Ejecutivo en ejercicio durante más de 200 días y que en dicho periodo tuvo la oportunidad de revisar la situación del sistema financiero y el manejo de los fondos jubilatorios.

Finalmente, Estigarribia sostuvo que los sectores opositores deben mantenerse unidos y acompañar a la ciudadanía en este escenario. Por ello, anunció que las distintas fuerzas coordinarán acciones conjuntas y mantendrán una movilización permanente si la situación institucional lo requiere. “Lo importante es que se decidió iniciar el juicio político. Y se decidió acá, desde el Partido Liberal Radical Auténtico”, concluyó.