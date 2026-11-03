Senado aceptaría renuncia de Zenaida Delgado en sesión extra en la que tratarán el caso Ueno

La Cámara de Senadores convocó a una sesión extraordinaria para las 14:40, con el objetivo de tratar la modificación de la Ley del Fondo de Garantía de Depósitos. La propuesta apunta a adelantar el pago a pequeños ahorristas de Ueno Bank hasta 10 jornales, de manera que puedan recibir el dinero en un plazo de 24 horas, sin tener que esperar tanto tiempo.

En paralelo, los legisladores también tratarían la renuncia de la senadora cartista Zenaida Delgado, quien presentó su dimisión ayer.

Inicialmente, se manejaba la posibilidad de que los senadores rechazaran la renuncia para avanzar con su destitución mediante el mecanismo de pérdida de investidura.

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Suplente de Zenaida Delgado podría asumir hoy

Sin embargo, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, informó que la renuncia de Delgado será incluida entre los puntos a tratar durante la sesión extraordinaria. “Se incluye y si está por acá el suplente, se le toma hoy ya (el juramento)”, mencionó.

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Por su parte, el senador opositor Rafael Filizzola (PDP) confirmó que solicitaron el tratamiento de la renuncia durante la jornada y que ya se estaría convocando al suplente.

“Ya pedimos que se trate hoy y por razones de quorum ya se está convocando al suplente”, informó.

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El suplente de Delgado es el médico cirujano Faisal Ale Huespe Cibils, perteneciente al Partido Cruzada Nacional (PCN), quien podría asumir la banca en caso de que el pleno acepte la renuncia.